John Travolta, Amici 2019/ Ospite quinta puntata: la prova di danza

John Travolta prova di ballo di Amici?

John Travolta sarà il protagonista assoluto della nuova puntata del serale di Amici 2019, in onda questa sera su Canale 5. Come annunciato già alcuni giorni addietro, Ricky Martin invece, sarà grande assente dello show per via di un evento benefico in Portorico. Per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di non fare scemare l’attenzione sul suo programma, convincendo un artista internazionale come Travolta, ad arrivare in Italia e prendere parte del suo show. Ed infatti l’attore e ballerino, avrà modo di palesarsi per una inedita prova di ballo di cui i danzatori del programma non sono assolutamente a conoscenza. In generale, non è perfettamente chiaro se l’attore statunitense sarà un semplice ospite o se di contro, vista anche la prova misteriosa, potrebbe anche sostituire Martin per l’intera puntata. Se così fosse, quello di Queen Mary sarebbe un colpaccio non da poco, anche per via del forte interesse che da sempre suscitano gli ospiti internazionali presenti in programma di questo tipo.

John Travolta gli ultimi film

John Travolta da moltissimi anni, è una vera icona del cinema. L’attore, proprio sul suo profilo di Instagram, regala agli estimatori il meglio della sua persona, tra fotografie e video. Impegnatissimo con il cinema, Travolta è tornato da poco sul set. Ed infatti, lo scorso febbraio è uscito in tutte le sale il film dal titolo “America”, dramma sportivo diretto da Karzan Kader. Nella pellicola l’attore ricopre il ruolo di un pilota di auto da corsa ai suoi ultimi fuochi, in eterno conflitto con il figlio. Nel corso del 2019 inoltre, è anche prevista l’uscita de La Rosa Velenosa, thriller di George Gallo con co-protagonista Morgan Freeman girato, tra le diverse location, anche a Roma, città dove l’attore tornerà proprio questa sera per prendere parte alla nuova puntata del serale di Amici 2019. Con l’attivo su Instagram più di un milione di fan, l’attore condivide spesso anche momenti in famiglia, sposato dagli anni novanta con l’attrice e modella Kelly Preston.

Il commovente ricordo del figlio

Nonostante John Travolta sia particolarmente allegro e positivo, proprio di recente ha emozionato i fan dell’intero mondo. Ed infatti, ha condiviso una immagine ricordando il figlio Jett, morto dieci anni fa e che, il 13 aprile, avrebbe compiuto ventisette anni. Purtroppo un drammatico incidente accaduto nel corso di una vacanza in famiglia alle Bahamas, ha portato via il giovane, senza alcuna possibilità. Per questo motivo, Travolta ha voluto condividere un pensiero sul suo profilo: “Un disegno di mio figlio Jett fatto da un fan! Buon compleanno figliolo, ti voglio bene!”, ha scritto. Tra le passioni dell’attore, da sempre c’è l’aviazione. Per questo motivo, se amate anche voi il volo, non potete fare altro che seguirlo sul suo account di Instagram. Travolta inoltre, possiede la bellezza di cinque aerei differenti con i quali non solo si diverte, ma organizza vere e proprie trasferte, come il viaggio in Russia per i BraVo Classical Music Awards. Siete pronti per vederlo questa sera alle prese con la prova misteriosa di Amici 2019?



