Johnny Depp è fidanzato con Polina Glen?/ La ballerina non sapeva nemmeno chi fosse…

Polina Glen è la nuova fidanzata di Johnny Depp? Questi i dettagli che emergono nelle ultime ore, per quanto riguarda il gossip internazionale. A questo punto, per aprire il weekend con una bella scorpacciata di cronaca rosa, andiamo a scoprire gli ultimi dettagli. Lei è una ballerina di appena 20 anni e potrebbe avere rubato il cuore dell’attore. Attualmente, non è arrivata alcuna conferma ufficiale ma per la star e la danzatrice, ci potrebbero essere state già delle assidue frequentazioni, da anche qualche mese a questa parte. L’indiscrezione è stata lanciata dall’informatissimo Daily Mail che a tal proposito menziona anche il loro primissimo incontro, avvenuto addirittura un anno fa in quel di Los Angeles. Ma da dove giungono i primi avvistamenti? Proprio da poco, Depp è stato paparazzato al fianco di una misteriosa donna. L’attore si trovava a Belgrado, sul set del film Minamata all’inizio del nuovo anno.

La misteriosa donna fotografata al fianco di Johnny Depp i primi giorni del 2019, sarebbe proprio Polina Glen. La ballerina, tenendo fortemente in considerazione la discrezione e la riservatezza del divo, sarebbe entrata nella sua vita in punta di piedi, senza che la stampa scandalistica potesse accorgersi troppo dell’inizio della loro relazione amorosa. Questo legame secondo il gossip, avrebbe assolutamente tutte le carte in regola per trasformarsi in qualcosa di effettivamente molto serio e, a quanto si mormora, la ballerina avrebbe già vissuto nella casa di lui a Los Angeles, per qualche settimana. Ma chi è la 20enne? Ballerina originaria di San Pietroburgo, si sarebbe avvicinata all’attore all’oscuro della sua incredibile fama. Un amico di Depp infatti, avrebbe rivelato al tabloid: “Non sapeva chi lui fosse quando lo ha incontrato per la prima volta. Le ragazze russe non lo conoscono. La gente ha sempre un aspetto diverso di persona, ma quando lei ha scoperto chi era, era felice”. Se son rose…

