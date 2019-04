Jonathan e Kevin Sampaio/ Con Lucrezia Lando per la riscossa (Ballando con le stelle)

Kevin e Jonathan Sampaio stanno vivendo settimane di fuoco con Lucrezia Lando, che ha scelto di metterli sotto con le prove per Ballando con le Stelle 2019. Primo trio ad essere eliminato dalla competizione, non manca la voglia di ottenere quel riscatto che potrebbe permettere al gruppetto di rientrare in gara. I gemelli però sembrano non tollerare molto gli sforzi dovuti agli allenamenti imposti dalla severa maestra, come dimostrano nelle Stories della Lando. Ce la faranno? Loro sono convinti di non essere pronti, ma Lucrezia ha un asso segreto nella manica: “nessuno può mettere la Lando in un angolo”, dice citando a suo modo una delle frasi più celebri del film Dirty Dancing. “Siamo quasi pronti, fra una settimana”, dicono invece i gemelli ironizzando sul fatto che abbiano ancora qualche particolare da affinare prima di scendere in pista con sicurezza.

KEVIN E JONATHAN SAMPAIO A BALLANDO CON LE STELLE

Jonathan e Kevin Sampaio non hanno convinto la giuria di Ballando con le Stelle 2019, anche se Lucrezia Lando ha fatto davvero di tutto per riuscire a mantenerli in gara. I due gemelli non sono riusciti a superare lo scoglio dei giudici, che non hanno visto in loro delle qualità utili per poter sperare in un buon percorso nel dance show. Ha giocato a loro sfavore anche il giudizio negativo di Ivan Zazzaroni, che non ha visto di buon occhio la presenza di un trio in gara. Una contestazione che ha riservato anche a Suor Cristina, che invece si esibisce in un quartetto. Non è comunque questo particolare che non ha permesso ai gemelli di proseguire nella competizione, visto che il televoto si è espresso in loro sfavore. In questa settimana Kevin e Jonathan non si sono solo dedicati alle prove, ma come scopriamo dalle Stories di Instagram del secondo, hanno partecipato ad un campionato di arti marziali.

