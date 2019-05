Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ La ripresa del loro rapporto (Domenica In)

Karin Trentini ha deluso tutti gli haters pronti a scommettere sulla fine della sua relazione con Riccardo Fogli. Durante lo scoppio dello scandalo per il presunto tradimento della donna, molti hanno commentato sui social prevedendo una futura rottura. Non è mai avvenuta invece e dopo essersi riabbracciati, i due coniugi si sono dimostrati più forti di prima, sicuri del loro amore e soprattutto della famiglia che hanno costruito. Complice anche la figlia Michelle, la bambina che compare spesso sui social dei genitori, per scatti che hanno commosso il pubblico da casa. “Ricordi“, scrive in uno degli ultimi post su Instagram la Trentini, condividendo una foto in cui Michelle è ancora piccola, con il ciuccio e il pigiamino con le stelline. Clicca qui per guardare la foto di Karin Trentini. La moglie di Riccardo Fogli e lo stesso artista saranno inoltre ospiti di Domenica In per la puntata di oggi, 5 maggio 2019. Si parlerà naturalmente di quanto avvenuto nel corso dell’Isola dei Famosi, ma soprattutto della ripresa del loro rapporto. Quell’unione incrollabile che ha fatto invidia a molti e che non si è spezzata nemmeno di fronte alle malelingue.

Karin Trentini e Riccardo Fogli ancora insieme

Tradimento oppure no? Ancora oggi tanti spettatori si chiedono se Karin Trentini abbia davvero tradito il marito Riccardo Fogli. Oppure se si è trattata solo di una mossa pubblicitaria, ideata per supportare l’artista e la sua possibile vittoria all’Isola dei Famosi. Alla fine non c’è stato alcun traguardo per l’ex voce dei Pooh, che è riuscito comunque a rimanere in gara il più possibile ed ha registrato un forte affetto da parte degli ammiratori e di tanti altri spettatori. Piuttosto facile per molti scagliarsi anche contro la Trentini e non solo verso l’imprenditore Giampaolo Celli, con cui avrebbe avuto una storia. Smentita da entrambi e piena di sospetti, tanto che l’argomento è stato dibattuto in diversi salotti televisivi. La verità Fogli e Karin l’hanno sempre saputa invece ed è tutta lì in quelle mani intrecciate e gli occhi a cuore di lei quando guardano il marito. Fogli non ha mai dubitato della sua compagna di vita, ma è crollato quando si è sentito impotente, impossibilitato nel difenderla dagli attacchi gratuiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA