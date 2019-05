Karina Cascella/ “Pamela Prati? Avrebbe dovuto avere le pall* di…” (Ciao Darwin 8)

Chi meglio di Karina Cascella può rappresentare i protagonisti del mondo della tv nella nuova puntata di Ciao Darwin – Terre desolate? Nata nel parterre di Uomini e Donne, con il tempo si è fatta strada nei principali salotti televisivi, dove si è fatta conoscere per le sue opinioni pungenti e un carattere fuori dall’ordinario. Oggi è tra gli opinionisti più in vista dei programmi di Canale 5, dove è spesso chiamata a dire la sua su alcuni fra i temi più chiacchierati del momento. Di recente, Karina Cascella si è espressa anche sulla vicenda di gossip più misteriosa della tv, il matrimonio tra Pamela Prati e il misteriosissimo Mark Caltagirone: “Mio modestissimo parere, Pamela Prati non è assolutamente una vittima”, ha tuonato l’opinionista sui social dopo l’intervento della showgirl nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. “L’avete visto tutti, lucida, arrogante, è una grande maleducata! È andata per il cachet! – ha tuonato l’opinionista – Ecco perché è andata”. Secondo Karina Cascella, in particolare, la Prati “per onestà intellettuale e non solo, per una volta e dico per una volta avrebbe dovuto avere le pall* e la faccia per dire la verità”, per questo motivo non crede assolutamente che il suo ruolo, in tutta la vicenda, sia quello della vittima, come molti continuano a ipotizzare nelle ultime settimane. L’opinionista di Canale 5, nota per il suo intuito quasi del tutto infallibile, avrà ragione anche questa volta?

Karina Cascella, “Io e Salvatore Angelucci…”

Protagonista per il mondo della tv di Ciao Darwin – Terre Desolate, Karina Cascella è molto seguita anche sui social, dove il suo profilo Instagram conta oltre 950 mila follower. In passato è stata invece al centro dell’interesse mediatico grazie alla sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci, da cui ha avuto una figlia, Ginevra. Oggi la loro relazione è ormai un lontano ricordo, ma il loro rapporto, assicura l’opinionista, è del tutto sereno: “Per me è sempre stato fondamentale, per la serenità di mia figlia, andare d’accordo con Salva e ti dirò che io e @disperatamente_ale (Alessandra Gallocchio, attuale fidanzata di Salvatore Angelucci, ndr) non abbiamo mai fatto fatica perché ci vogliamo bene in maniera del tutto naturale”, conferma sui social la Cascella. Il loro rapporto è frutto infatti di una sintonia che ha avuto inizio sin dal loro primo incontro “e con il tempo – spiega l’opinionista su Instagram Story – diventate migliori amiche anche con la conoscenza e coltivando il nostro rapporto come una piantina, giorno per giorno, con tanto rispetto e tanto amore”. D’altra parte, non teme il confronto con le altre donne, con le quali conferma di avere un ottimo rapporto: “Amo le donne forti – conferma sui social – però quelle risolte, sicure, che non sono invidiose e non ti guardano dalla testa ai piedi mentre parli con loro invece di guardarti negli occhi”.

