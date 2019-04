Kate Middleton e William/ Foto, il principe Louis compie un anno: pioggia di auguri

Kate Middleton e William festeggiano il primo compleanno del principino Louis, il terzogenito della coppia, arrivato dopo George e Charlotte. Il grande evento è stato celebrato anche sul profio Instagram ufficiale della casa reale inglese attraverso alcuni scatti di Louis che si mostra sorridente e allegro. L’occasione è quella giusta per mostrare non solo ai sudditi inglesi, ma anche al resto del mondo, il piccoo Louis che, finora, mamma Kate e papà William hanno cercato di proteggere mostrandolo il meno possibile. Se, infatti, gli eventi accaduti negli utimi anni come il matrimonio di Harry e Meghan Markle o quello della sorella della Duchessa di Cambridge, Pippa Middleton, hanno esposto anche George e Charlotte, lo stesso non è accaduto per Louis che, però, in occasione del suo primo compeanno, ha ufficialmente debuttato sui social.

KATE MIDDLETON E WILLIAM: BUON COMPLEANNO LOUIS

Il principino Louis sarà il piccolo di casa ancora per poco. Tra qualche giorno, infatti, nella famigia reale, arriverà il figlio di Meghan Markle e di Harry che ruberà la scena ai cuginetti. Oggi, però, è il grande giorno di Louis che Kate Middelton e il Principe William vogliono festeggiare esattamente come hanno fatto con i primi due figli, George e Charlotte. Quella del primogenito di Carlo e Diana è una famiglia unita e affiatata. Innamorati dei bambini con cui cercano di trascorrere tutto il tempo libero che hanno a disposizione, Kate che ha compiuto 37 anni e William, cercano di rendere la loro vita il più normale possibile tenendoli anche lontani dai riflettori. Del principino Louis, infatti, si sa davvero poco. Secondo quanto riportato da People, il piccolo sarebbe un “veloce gattonatore” e “un bambino sempre allegro e sorridente” come confermano le foto pubblicate su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA