Kevin e Jonathan Sampaio, Lucrezia Lando/ Ripescaggio? (Ballando con le Stelle 2019)

“Ho fatto un cuore sudando ed è per voi”, dicono i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio in previsione del nuovo confronto a Ballando con le Stelle 2019. In trio con Lucrezia Lando, i due ex concorrenti si cimenteranno infatti nella staffetta del dance show per cercare di ottenere il reintegro in gara. Non sarà semplice per i due fratelli, visto che sono stati i primi eliminati dalla competizione e perché hanno diversi errori tecnici da recuperare, prima di poter sperare di confrontarsi con altre coppie più vincenti. Fra queste quella composta da Marco Leonardi e Mia Gabusi, oltre a Marzia Roncacci e Samuel Peron. La fortuna delle due coppie rivali è anche di essere riuscite a rimanere in gara per più tempo dei gemelli, che potrebbero mostrarsi quindi più arrugginiti del previsto. Nel frattempo li possiamo guardare nelle Stories di Instagram in compagnia della maestra di ballo, che a quanto pare li sta mettendo sotto fin dall’eliminazione per prepararli alla sfida con i rivali. Riuscirà ad annullare le critiche precedenti?

Lucrezia Lando, Kevin e Jonathan Sampaio non hanno smesso di sperare

Ad una settimana di distanza dalla precedente puntata, Jonathan e Kevin Sampaio non erano così sicuri di poter vincere la staffetta di Ballando con le Stelle 2019. Anche se Lucrezia Lando non ha mai allentato le redini durante le prove, come dimostrato anche mentre i due concorrenti si trovavano ancora in gara. A pochi giorni dall’inizio della staffetta, i due gemelli invece sembrano più sicuri delle proprie capacità. Forse sono state sufficienti le ultime prove per affinare i dettagli e regalare ad entrambi l’autostima giusta per poter aspirare al reintegro. Nel frattempo la maestra si lascia andare anche a qualche parentesi ironica, sfoggiando diverse parrucche. Da mora a rosa fino a blu, la chioma di Lucrezia è cambiata diverse volte. Scopriamo inoltre dal suo profilo social che è riuscita a sincronizzare i due gemelli: il primo ostacolo per lo meno è stato superato.

