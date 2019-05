KIKO’ NALLI/ Al figlio Francesco:”Ci sarò sempre per voi e Tina” (Verissimo)

Kikò Nalli e il figlio Francesco sono stati protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello 16

Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, si è ritrovato diviso tra la famiglia e il nuovo amore per Ambra Lombardo. Il bacio, che Kikò e Ambra si sono scambiati all’interno della casa, non ha convinto il figlio Francesco né tantomeno buona parte del pubblico italiano. Il figlio di soli 12 anni, infatti, su Instagram ha pubblicato una serie di Stories in cui parlando di Ambra l’ha definita falsa, opportunista e stratega. Ad appoggiarlo anche la mamma Tina Cipollari, ma le parole dell’opinionisti di Uomini e Donne non sono state gradite dall’ex marito: “lei mi conosce bene, sa che sono molto sensibile e passionale. Finisce un amore, speriamo che inizi un altro viaggio e nessuno mi può dire cosa devo o posso fare. E’ una grande, ma io non ho mai giudicato le sue scelte, Tina si deve ricordare che ci sono stato, ci sono e ci sarò sempre”.

Kikò: “Mio figlio Francesco ha tutto il diritto di giudicare”

Durante la diretta del GF 16, Kikò Nalli ha visto le reazioni del figlio Francesco intento a commentare le varie ospitate di Ambra Lombardo. L’hair stylist è rimasto in silenzio per poi schierarsi da buon padre dalla parte del figlio: “Tina e Franceschino possono giudicare. Ha tutto il diritto di giudicare perché è sangue del mio sangue e sono suo padre, se lo può permettere”. Intanto dallo studio anche Cristiano Malgioglio ha difeso il figlio di Kikò dicendo: “quei baci erano fintissimi. Ma come fai a stare due settimane nella casa, poi torni e questi baci appassionati. Io non mi sbaglio”. Ambra Lombardo ha prontamente risposto all’opinionista: “Allora tu baci veri non ne hai mai dati”, ma Malgioglio non ci sta e ha replicato: “le telecamere fanno impazzire a volte. Queste sono emozioni esagerate”. La professoressa del GF ci tiene a difendere il suo sentimento per Kikò: “ho fatto una scelta dettata dal cuore e vorrei che si portasse rispetto a questo. Le mie sono emozioni autentiche e reali”

Kikò Nalli al figlio Francesco: “papà ci sarà sempre”

Durante il confronto tra Cristiano Malgioglio e Ambra Lombardo, Kikò Nalli è intervenuto per mettere tutto a tacere. “Tranquilli, non facciamo il polverone che non ci deve essere. Questa cosa me la vedrò fuori. Fuori si vedrà come è Ambra e parlerò con chi devo parlare” ha detto il concorrente, che parlando poi del figlio Francesco ha detto: “ricordati che papà è sempre papà e ci sarà sempre. Ne parleremo insieme, vedremo se è sbagliato, se è giusto e quello che si deve fare”. Non solo, l’hair stylist ha precisato fermamente che questo episodio con Ambra non cambierà minimamente i suoi rapporti con la ex moglie Tina Cipollari: “non sarà questa str….ta a rovinare la mia vita. E non condivido che nessuno possa litigare per una cosa mia personale”.



