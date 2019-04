Kikò Nalli/ Ambra Lombardo e il legame con Martina Nasoni (Grande Fratello 2019)

Kikò Nalli sembra aver ritrovato il buon umore al Grande Fratello 2019, dopo aver vissuto dei giorni piuttosto turbolenti nella fase iniziale del reality. Impossibile non considerare che la sua serenità sia dovuta non tanto al messaggio dell’ex Tina Cipollari che la conduttrice ha letto nella scorsa diretta, quando all’assenza di Jessica Mazzoli. Mentre l’ex di Morgan si trova in ospedale a causa di una peritonite, l’hair stylist è riuscito a tirare un sospiro di sollievo nella Casa. Lo vediamo infatti più disteso e persino nelle vesti di papà, grazie alla differenza d’età che lo separa dagli altri concorrenti. In particolare con Martina Nasoni, con cui ha stretto un legame speciale e che ha cercato di far ragionare in merito ad alcuni eventi accaduti negli ultimi giorni. Secondo Kikò infatti la ragazza dovrebbe aprirsi di più e confidare i suoi pensieri, preferendo non rimanere in silenzio quando accadono dei problemi particolari, con o senza Daniele Dal Moro.

Kikò Nalli non ha dimenticato Ambra Lombardo

Kikò Nalli non ha certo dimenticato Ambra Lombardo, l’ultima eliminata dal Grande Fratello 2019. Fra il concorrente e la professoressa era nato un legame speciale, una grande amicizia che forse lui avrebbe voluto portare ad un altro livello. Kikò pensa spesso ad Ambra durante i pranzi o le cene con il resto del gruppo, augurandole buon appetito e mantenendo vivo il suo ricordo. Lo stesso non si può dire da parte della Lombardo, che in questi giorni sta invece recuperando il rapporto con la realtà ed è impegnata a ringraziare tutti i fan che l’hanno sostenuta sui social. Nessuna ombra di Kikò e del loro rapporto, forse anche per rispetto nei confronti del fidanzato Marco. Uscita la gieffina però, Nalli si ritrova con un nulla di fatto e l’impossibilità di vivere una storia d’amore all’interno del programma. Per riuscire a risultare vincente agli occhi degli spettatori dovrà quindi contare solo sulla sua personalità, a volte travolgente ed altre invece discutibile, per via di quegli scoppi d’ira con cui si è già fatto conoscere.

Ordine e pulizia

L’ordine e la pulizia sono due aspetti importanti della quotidianità di Kikò Nalli, che ha già avuto diversi scontri al Grande Fratello 2019 proprio per questo motivo. Come in tutte le altre serate, il concorrente ha scelto di condividere il lettone con Francesca De Andrè, che a quanto pare non ama rifare il letto. “Vieni qua che ti insegno qualcosa”, ha detto in modo tranquillo Nalli negli ultimi giorni per farle capire che forse dovrebbe invece darsi da fare. Un rimprovero bonario e lontano da quello scontro vissuto con Erica Piamonte e Jessica Mazzoli, ma comunque indice di che cosa non bisogna fare per non far sbottare il gieffino. Questo aspetto lo ha fatto crollare durante i periodi bui agli occhi dei bookmakers, per poi recuperare alla grande proprio grazie alla sua tranquillità. Dopo aver sfiorato quota 8.00 per Eurobet, Kikò è riuscito a raggiungere 5.00 al fianco di Martina Nasoni, mentre secondo Goldbet e Bet365 per ora si posiziona al di sotto della fascia vincente in cui si trova la ragazza, rispettivamente con quota 6.00 e 6.50.



