Kikò Nalli/ Boomerang “calamaro” a Michael, e il flirt con Ambra… (Grande Fratello)

Kikò Nalli non è immune alle accuse di alcuni concorrenti del Grande Fratello 2019. In questi giorni infatti ha dovuto giustificarsi agli occhi di Michael Terlizzi, che vuole spronare ad essere più forte. Durante il gioco dei giudizi, l’ex di Tina Cipollari ha scritto infatti in modo anonimo di vederlo troppo debole. Nelle ultime ore però è Gianmarco Onestini a sollevare alcuni dubbi su Nalli, colpevole di aver fatto delle battute che hanno toccato l’animo del ragazzo. Il confronto fra i due è stato immediato: Gianmarco ha avuto dei dubbi che Kikò volesse stuzzicarlo per provocare una sua reazione. L’ironia del concorrente più adulto insomma non piace e lo dimostra anche lo scontro avvenuto nella scorsa diretta con Franco Terlizzi, per via di quel “calamaro” che ha più volte detto a Michael. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli e Gianmarco Onestini.

Fuori dalla casa si parla di Kikò e Ambra

Il GF 16 ha messo in standby il flirt fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, anche se all’esterno della Casa l’argomento viene dibattuto negli altri salotti di Canale 5. La professoressa infatti difendere il suo interesse verso l’uomo, nonostante le aspre critiche emerse da Tina Cipollari e tante altre donne note del piccolo schermo. Per ora Nalli ha deciso di lasciare tutto nel limbo, preferendo chiarire quanto prima la situazione con i figli. Questo non vuol dire però che deciderà di chiudere le porte ad Ambra, di cui è sinceramente invaghito e che vede come una possibile occasione per poter rimettersi in gioco dal punto di vista amoroso. Nel frattempo, Kikò ritorna a fare il consigliere di Gaetano Arena, con cui ha stretto un bel legame. Dopo aver saputo della sua lite con Erica Piamonte, gli ha suggerito infatti di chiedere scusa alla ragazza per non essere stato delicato nei suoi confronti. Parole che Gaetano ha accettato subito, anche se per ora non c’è stato un nuovo chiarimento con Erica.

Kikò Nalli distribuisce consigli

Il Grande Fratello non sta dando giustizia a Kikò Nalli, ormai fin troppo spento a causa delle ultime dinamiche. La polemica sollevata sul suo flirt con Ambra Lombardo ha infatti spinto il concorrente a fare diversi passi indietro, dopo una breve e rapida risalita. In assenza di Gessica Mazzoli, Nalli sembrava di nuovo tornato a sorridere e scherzare come nei primi giorni di reality. Non poter parlare di Ambra in modo libero lo ha invece reso ancora più teso del previsto, tanto da ritornare a discutere di nuovo della pulizia della Casa, di chi si dà da fare e chi no e molto altro ancora. Molti spettatori sui social manifestano un forte fastidio per alcuni discorsi fra Nalli e Martina Nasoni, fatti grazie all’uso di un cuscino con cui nascondere alcune parole. Lui infatti le avrebbe suggerito di non litigare con nessuno per evitare di perdere al televoto e anche tenersi a distanza da Mila Suarez.



