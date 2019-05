Kikò Nalli eliminato?/ Fuori dalla casa i guai tra Ambra e Tina… (Grande Fratello)

Kikò Nalli non è ancora a conoscenza di quanto sta accadendo all’esterno del Grande Fratello 16 e di come la bufera si sia scagliata contro la professoressa Ambra Lombardo. Durante la diretta del famoso bacio, Tina Cipollari infatti sembrava essersi esposta a favore della siciliana, salvo poi fare retromarcia alcuni giorni più tardi. “Disse la volpe al tasso, tu sei furbo ma io ti passo”, ha scritto infatti l’opinionista di Uomini e Donne su Instagram. Non è del tutto chiaro che si riferisse proprio ad Ambra, ma l’ipotesi non può essere del tutto scartata per via del pensiero che il figlio Francesco Nalli ha esternato sui social. Affezionato al padre, il ragazzino infatti crede che la Lombardo abbia approfittato di quel bacio solo per farsi pubblicità e continuare a rimanere sotto ai riflettori. Forse intuendo qualcosa, in settimana Kikò ha manifestato qualche dubbio sul fatto che i figli possano accettare il flirt in corso. A Domenica Live interviene invece Ambra, che rivela di aver rivisto il misterioso ex fidanzato Marco per recuperare dalla casa in comune i suoi effetti personali. Karina si dichiara intanto in accordo con Tina nel valutare la professoressa una stratega: il bacio sarebbe potuto avvenire durante la sua permanenza nel reality e non subito dopo. Clicca qui per guardare il video di Domenica Live su Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

Kikò Nalli, Grande Fratello: alla larga dagli scontri

Kikò Nalli ha deciso di mantenersi alla larga dagli scontri che stanno avvenendo al Grande Fratello 2019 e soprattutto di non ritenere di poter avere elementi utili per nominare qualcuno. Come sta succedendo ad altri gieffini, la diretta di oggi inizia a farsi sentire fin dal fine settimana, quando Kikò è fra i tanti a parlare di chi potrebbe mandare al televoto. Durante una piccola parentesi con Valentina Vignali, l’hair stylist si è dichiarato felice anche di ricevere solo quel poco che gli altri vogliono dargli. Il suo pensiero fisso sono i suoi figli, che rivede nella generazione più giovane della Casa. Ha suggerito inoltre a Valentina di non cercare sempre la presenza del resto del gruppo, ma di crearsi anche dei momenti tutti suoi in cui essere la sola protagonista. “Ho paura di nominare qualcosa senza motivo”, ha aggiunto subito dopo, sicuro che poi sarà costretto ad affrontare eventuali liti con chi sceglierà di mandare al televoto. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli e Valentina Vignali.

Protagonista indiscusso, ma…

Il Grande Fratello 2019 sta rendendo Kikò Nalli uno dei protagonisti indiscussi e forse l’assenza di Jessica Mazzoli ha fatto bene al suo percorso nella Casa. Da quando l’ex di Morgan infatti non si trova nel loft, il concorrente è riuscito a mostrare solo il lato migliore di se stesso. E così lo abbiamo visto impegnato in discorsi sui figli con Gianmarco Onestini, sulla sua professione ed il passato da novellino con Daniele Dal Moro. Kikò interagisce con tutti e cerca il più possibile di creare rapporti cordiali, anche se a volte si vede costretto ad intervenire per sedare gli animi più accesi. Anche se di solito lo vediamo fare il padre in contesti simili, Nalli ha deciso di non dire la sua durante una delle ultime liti fra Mila Suarez e Gennaro Lillio: ha deciso invece di darsela a gambe levate, allontanandosi in fretta dal camerone insieme agli altri presenti.



