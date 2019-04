Kikò Nalli/ La lite con Jessica Mazzoli lascerà il segno? (Grande Fratello 2019)

Irriconoscibile Kikò Nalli al Grande Fratello 2019, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. La seconda settimana del reality ha visto l’ex marito di Tina Cipollari riuscire ad entrare in scontro un po’ con tutti. Dalla lite furiosa con Alberico Lemme, oscurata dalle telecamere per via della forte tensione, fino ad uno degli ultimi scontri. Fra questi Ambra Lombardo, che secondo Kikò non avrebbe compreso la vera motivazione del farmacista, che starebbe facendo un po’ il gioco delle tre carte. Un meccanismo che spinge Lemme a cercare il punto debole di alcune concorrenti in particolare, che sa di poter colpire. Kikò ha invitato però Ambra a non tenersi tutto dentro, infastidito dal fatto che sia finita a piangere da sola in camera piuttosto che arrabbiarsi con il farmacista. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: la rabbia gioca un brutto scherzo

La rabbia sta giocando un brutto scherzo a Kikò Nalli, che nella casa del Grande Fratello 16 non riesce ad avere pace. Alcuni concorrenti non lo vedono però di buon occhio, soprattutto in seguito ad alcune scene legate alla pulizia quotidiana. Ha accusato infatti Erica Piamonte di voler pulire solo per farsi vedere ed attirare l’attenzione del pubblico, mentre è riuscito a far piangere Jessica Mazzoli più o meno per lo stesso motivo. Le pulizie sono importanti per Kikò, che non tollera di dover vivere nel completo disordine. L’ex di Morgan però non ha tollerato alcune sue uscite e per questo i due hanno discusso a lungo. Anche se nella fase iniziale la ragazza ha preferito prendere le distanze dall’hair stylist e riprendere fiato con l’aiuto dei concorrenti con cui ha legato di più. Alla fine un abbraccio sembra aver messo tutto a tacere: è davvero così? Il carattere di Nalli potrebbe sfociare presto in un serio problema di convivenza.

Il carattere di Kikò Nalli divide i fan

I fan del Grande Fratello 2019 sono rimasti piuttosto perplessi di fronte agli ultimi scoppi d’ira di Kikò Nalli. C’è chi gli dà ragione, considerando la pulizia del loft alla base di ogni convivenza civile. E chi invece crede che sia eccessivo, soprattutto per certe esternazioni che l’hanno trasformato in pochi giorni dal simpatico romanaccio al gieffino meno tollerante della Casa. I fuochi sono diversi all’interno della struttura di Cinecittà e Kikò non è molto diverso da Francesca De Andrè, con cui condivide il carattere acceso. Questo comportamento poco maturo rischia però di spingere Nalli verso una nomination di massa, oltre che alla condanna quasi certa in caso di televoto. Sembra tra l’altro che lo stesso Kikò non adori troppo le liti, visto che ha tuonato contro tutti per via dei continui scontri fra Mila Suarez ed il resto della Casa. Purtroppo per ora a farne le spese è proprio il professionista dei capelli, che dopo aver ricevuto un no dalla produzione per il rifacimento del look dei gieffini, non riesce a risollevarsi nemmeno agli occhi dei bookmakers. Fascia centrale per ora, con quota 9.00 per Eurobet, ma il rischio è grosso: crollerà ancora nella classifica di gradimento?



