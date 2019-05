KIKO’ NALLI LASCIA GRANDE FRATELLO PER AMBRA LOMBARDO?/ “Mi ha stupito ancora”

Kikò Nalli lascia la casa del Grande Fratello 2019 per amore? L’ex marito di Tina Cipollari potrebbe uscire dalla casa più spiata d’Italia per viversi la sua storia d’amore con Ambra Lombardo. Dopo il confronto con la ex moglie e i figli, che sembrerebbero non gradire particolarmente la laison con la bella professoressa, Kikò sembrerebbe essere sempre più coinvolto da Ambra dopo aver letto una bellissima lettera. Le parole di Ambra hanno fatto breccia, ancora una volta, nel cuore dell’hairstylist al punto tale da spingerlo a pensare di lasciare la casa del GF 16. Sarà proprio così? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta di lunedì 20 maggio 2019.

Kikò Nalli: “Ambra mi ha stupito un’altra volta”

“Ho bisogno di una frase, di un messaggio o di una parola da parte dei miei figli” diceva la scorsa settimana Kikò Nalli durante un confessionale al Grande Fratello 2019. “Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa” confessava Kikò trovando conforto in Daniele Del Moro. A distanza di una settimana però qualcosa è cambiato visto che Kikò Nalli sta pensando seriamente di lasciare la casa del Grande Fratello 16 per vivere la sua relazione con Ambra Lombardo. “Mi ha stupito un’altra volta e questa cosa mi ha fatto impazzire” ha raccontato in confessionale l’ex marito di Tina Cipollari dopo il messaggio di Ambra Lombardo. “Inizialmente ho pensato che fosse tornata nella Casa per dirmi che voleva tirarsi indietro, invece un’altra volta mi ha stupito e questa cosa mi ha fatto impazzire. E’ stata discreta nello scrivere il messaggio, perché lei capisce la situazione, capisce i miei figli e non ha voluto evidenziare questa cosa all’ennesima potenza. La stimo e la penso sempre. L’ho respirata” ha detto Kikò in un lungo confessionale.

Ambra Lombardo a Kikò Nalli: “non saremo una scintilla”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli sempre più vicini. Nonostante l’esperienza del Grande Fratello 16 li abbia prima uniti e poi divisi, le cose tra i due procedono alla grande. Ambra, uscita dalla casa del GF 16, ha scritto una bellissima lettera d’amore all’ex marito di Tina Cipollari, in cui gli ha chiaramente fatto capire che tra loro le cose possono avere un futuro. Tante le speranze della professoressa che, una volta uscita dalla casa, ha chiarito la sua situazione sentimentale con l’ex per viversi liberamente il rapporto con Kikò Nalli a cui ha detto: “Io e te non saremo una scintilla… sì, viviamola”.



