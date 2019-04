KIKO’ NALLI, LETTERA PER AMBRA LOMBARDO/ “Sembrava così impossibile..”(Domenica Live)

L’uscita di Ambra Lombardo dalla casa del Grande Fratello 16 ha scosso particolarmente Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, con cui stava nascendo qualcosa di speciale. Per questo motivo Kikò ha voluto scrivere una lunga lettera ad Ambra, che sarà sicuramente letta durante la prossima puntata di Domenica Live del 28 aprile 2019. Ambra, infatti, sarà ospite del salotto di Barbara D’urso a pochi giorni dall’eliminazione dal reality show di Canale 5 e sicuramente dovrà risponderà alle bellissime parole scritte per lei dall’hairstylist. L’uscita di Ambra dal gioco ha rotto gli equilibri all’interno della casa lasciando Kikò quasi senza parole. L’ex marito di Tina Cipollari, infatti, non aveva minimamente considerato la possibilità dell’uscita della professoressa dalla casa.

Kikò Nalli lettera ad Ambra: “Come un bambino mi lascio prendere dalle emozioni”

Una lunga lettera quella scritta da Kikò Nalli ad Ambra Lombardo. “Come un bambino mi lascio prendere dalle più belle emozioni. Sono pochi giorni che la tua voce non rimbomba più in questa casa. Ma credimi nella mia testa sì. Sembrava tutto così impossibile, anche un semplice abbraccio sembrava così sbagliato” scrive l’ex marito di Tina Cipollari che si è soffermato anche sulla sensazione vissuta, pochi giorni prima dell’eliminazione a sorpresa di Ambra dal GF16, di essere giudicati dagli altri coinquilini della casa visto che la professoressa del Grande Fratello ha una storia fuori. L’hair stylist prosegue così la sua lettera: “Io ho visto, scrutato e capito chi sei. Non parlo del tuo aspetto fisico. Ho captato delle vibrazioni pazzesche che mi rendono ancora felice. questa lettera non è scritta per disturbare nessuno, ma per ringraziare una donna. E che donna”. Sul finale poi una dedica che lascia chiaramente trasparire l’interesse di Kikò verso la prof del GF: “Vivi tutto a trecento chilometri orari, ma in un piccolo spazio del tuo cuore tienici anche me. Vivila”.

Kikò e Ambra: “non parlo di amore”

La lunga lettera di Kikò Nalli per Ambra Lombardo arriverà molto probabilmente tra le mani della giovane professoressa visto che domenica 28 aprile sarà ospite di Domenica Live da Barbara D’urso. Intanto all’interno della casa del GF16 Kikò Nalli continua a parlare di Ambra e in particolare si è soffermato sulla sua esclusione: “Come se questo percorso di è interrotto in modo brusco, su una cosa che secondo me stava nascendo. Ma non parlo di amore, tra virgolette, ma di una vicinanza tra due persone che hanno dentro una potenzialità di sentimenti pazzeschi”. Chissà che il Grande Fratello non possa decidere nelle prossime settimane di far rientrare la concorrente per una bella sorpresa a Kikò!



