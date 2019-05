Kikò Nalli/ Si schiera la Vignali contro Michael Terlizzi (Grande Fratello)

Kikò Nalli è del tutto rapito dal pensiero di Ambra Lombardo, soprattutto dopo aver ricevuto una sua lettera la scorsa settimana. Il Grande Fratello 16 lo vede per ora stranamente serio, riflessivo e persino distante. Se non fosse per qualche scaramuccia vissuta in modo indiretto e poco altro ancora, sembrerebbe persino troppo silenzioso. Tanto che qualcuno è pronto già ad ipotizzare una sua volontà di uscire dal gioco per correre fra le braccia della bella professoressa. Nonostante non ci sia alcuna certezza o prova che possano confermare un’ipotesi di questo tipo. Kikò è stufo della convivenza e questo appare fin troppo chiaro ormai da tempo. A mettere a dura prova la sua serenità è inoltre il piccolo scontro avvenuto negli ultimi giorni con Michael Terlizzi: anche se gli vuole molto bene, non riesce più a tollerare le sue domande insistenti. Tempo prima, Kikò aveva approfittato del gioco dei giudizi per spingere il ragazzo a fare una riflessione sulle proprie debolezze, mentre in questa nuova occasione si è schierata dalla parte di Valentina Vignali, fra i più stufi nell’ascoltare sempre gli stessi discorsi da parte di Michael.

Kikò Nalli, Grande Fratello: giorni di pensieri e…

Sono giorni di pensieri per Kikò Nalli al Grande Fratello 2019, forse alla luce dei tanti scontri avvenuti nella Casa. Non si parla solo della lite fra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, ma anche della faida fra Francesca De Andrè e Mila Suarez. Entrambe parentesi forse archiviate in via definitiva, ma che hanno spinto l’hair stylist a confermare le sue idee riguardo a chi dei due generi sia il più propenso alla rissa. Agli occhi di Kikò infatti l’uomo si terrebbe più lontano dal faccia a faccia, mentre la donna è più analitica, pronta a sfoderare la spada dell’aggressività contro il rivale di turno. Non si tratta in realtà di una critica verso il mondo femminile, che per Nalli ha un fascino tutto suo. Il concorrente ha inoltre preso le distanze da Michael Terlizzi, preferendo condividere tempo e pensieri più con Gennaro Lillio. In uno degli ultimi dialoghi, i due hanno parlato anche degli altri concorrenti e di chi sia la più pura fra i presenti. Secondo entrambi non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di Erica Piamonte, anche se il primo nome uscito dalla bocca del gieffino napoletano è stato ovviamente quello di Francesca. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli.

Finalmente un po’ di respiro

Il Grande Fratello 2019 sta concedendo a Kikò Nalli un po’ di respiro, in seguito agli scontri avvenuti per quel “calamaro” detto a Michael Terlizzi alcune settimane fa. L’ex di Tina Cipollari ha così la possibilità di viversi solo il meglio della Casa, lontano per ora dagli scontri e dai dubbi. Nei suoi pensieri ancora Ambra Lombardo, che tuttavia nomina meno del previsto. Forse il pensiero del figlio Francesco lo hanno spinto a fare un passo indietro? Sembra proprio di no. Anche se in effetti c’è stata una retromarcia rispetto al suo comportamento nel gioco. Non stupisce vederlo più riservato, pronto a nascondere magari quel forte desiderio di rivedere la professoressa quanto prima. Da bravo genitore, Kikò ha deciso di mettere i figli al primo posto e di non alimentare le critiche contro Ambra. Per ora non si prevedono grandi rivoluzioni per la sua esperienza gieffina, ormai legata a doppio filo con quanto potrebbe nascere con l’affascinante siciliana. Un’arma a doppio taglio se si pensa che oltre a questo flirt non del tutto vissuto non c’è molto altro di cui parlare.



