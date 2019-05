King Arthur – Il potere della spada/ Su Italia 1 il film di Guy Ritchie (23 maggio)

King Arthur – Il potere della spada riempirà la prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 21:30. Questa pellicola del 2017, di produzione USA, può rientrare sia nel genere drammatico che in quello di azione e avventura, grazie alla sapiente direzione di Guy Ritchie che dirige un cast di tutto rispetto. Infatti, tra gli attori presenti segnaliamo Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Aidan Gillen e Eric Bana, indimenticabile Ettore nel colossal Troy. La prima uscita nelle sale cinematografiche è avvenuta il 10 maggio del 2017 grazie alla distribuzione avvenuta dalla Warner Bros Italia. A rendere inoltre avvincente questo film hanno contribuito la colonna sonora di Daniel Pemberton che ritorna a collaborare con il regista Ritchie e l’ottima scenografia curata dallo stesso registra e da Joby Harold e Lionel Wigram. Clicca qui per il trailer del film

King Arthur – Il potere della spada, la trama del film

Per quanto riguarda la trama, King Arthur: il potere della spada è a tutti gli effetti una rivisitazione della celebre leggenda in una chiave del tutto fantastica. Il giovane Arthur, interpretato da Charlie Hunnam, vive all’oscuro nei vicoli di Londonium seguendo una banda di scapestrati e completamente all’oscuro della sua origine nobile. Nel momento in cui Arthur estrae la spada dalla roccia diventa il proprietario di Excalibur e sovrano predestinato del regno. Prima però di poter sedere sul trono usurpato, deve seguire un percorso per imparare a maneggiare la spada; in questo periodo incontra una maga (interpretata dall’attrice e modella spagnola Astrid Berges-Frisbey) e se ne invaghisce e insieme lottano contro il tiranno Vortiger (Jude Law) reo di aver ucciso in passato i suoi genitori e di essersi impossessato della corona. Ma non dovrà lottare solo contro questo tiranno: infatti dovrà sconfiggere prima i demoni interiori e mettersi al comando del suo popolo, per diventare poi egli stesso immortale.

Il trailer del film





