Klaudia bacia Andrea Zelletta/ Uomini e Donne: è lei la scelta del tronista?

Klaudia conquista sempre di più il cuore di Andrea Zelletta. La giovane corteggiatrice sta rubando terreno alle rivali, in particolare a Natalia Paragoni e a Muriel Bassi, tirando fuori le sue emozioni e, soprattutto, sfruttando il tempo delle esterne per conoscere meglio il tronista pugliese di Uomini e Donne e raccontarsi a 360 gradi. Nella puntata odierna del trono classico, così, mentre Muriel Bassi decide di andare via, Klaudia compie un decisivo passo per convincere Andrea a scegierla. Dopo i dubbi e le incertezze delle scorse puntate, Klaudia sembra aver cancellato tutte le sue paure e, durante l’esterna organizzata in casetta dallo stesso Andrea, arriva il tanto atteso bacio che, tuttavia, non è il primo. Un gesto importante che scatena la rabbia delle altre corteggiatrici. Contrariamente a quanto fatto da Muriel e Natalia, infatti, Klaudia si è presentata in casetta da Andrea. I due hanno dormito insieme, anche se in stanze diverse. In piena notte, però, Andrea decide di trascorrere altro tempo con Klaudia con cui, poi, arriva il bacio.

Klaudia bacia Andrea Zelletta: è lei la scelta?

Dopo aver portato Klaudia in Puglia dove le ha fatto conoscere la mamma mostrandole anche la parte più intima di sè, Andrea Zelletta si è sbilanciato ulteriormente con Klaudia trascorrendo con lei del tempo in casetta. Il rapporto tra il tronista pugliese e la corteggiatrice sta diventando sempre più forte e importante. Più che il bacio, Klaudia considera importante il gesto di Andrea di portarla a casa sua e farle conoscere i luoghi più importanti della sua vita. “Ho sentito di fare questo gesto importante anche perché lei mi parla sempre dell’amore viscerale che prova per la mamma e dei secrifici che fanno per portare avanti la famiglia. Non riuscendo a parlare delle mie emozioni, ho deciso di fare questo gesto”, ha detto la scorsa puntata il tronista. Sarà, dunque, davvero lei la scelta di Andrea?

