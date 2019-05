Klaudia Poznańska piange a Uomini e donne/ Video: “Sono stanca e ho paura…”

Klaudia Poznańska ha paura di perdere Andrea Zelletta ad un passo dalla scelta e dalla fine di questa edizione di Uomini e donne ma, allo stesso tempo, è in crisi per via di quello che è successo in questi ultimi giorni. La bella corteggiatrice del trono classico era tornata in studio convinta che il tronista l’abbia cercata, per ben tre volte, sotto casa sua perché preso da lei, ma una volta arrivata in studio si è accorta che tutto è sminuito dal suo comportamento. Andrea Zelletta bacia tutte, cerca tutte e alla fine anche in studio non riesce davvero a dedicarsi ad una di loro. Proprio per questo le discussioni ormai sono dietro l’angolo e la bella Klaudia Poznańska ha deciso di tornare nuovamente a casa e di non vederlo in esterna. Nel video anticipazioni della puntata di oggi, Andrea Zelletta la chiama per incontrarla ma lei dice no.

KLAUDIA IN LACRIME DOPO IL BACIO TRA NATALIA E ANDREA

Klaudia Poznańska non ha dubbi: “Sono stanca del tuo comportamento e se devo vederti per ascoltare le tua caz*ate preferisco non farlo“. Andrea non è d’accordo sul suo discorso e così continua accusando la corteggiatrice di fingere visto che invece di perdere tempo al telefono poteva benissimo incontrarlo e guardarlo negli occhi per dirgli alcune cose. La diatriba andrà avanti per un po’ ma il risultato è uno solo: Klaudia tornerà in studio. Le cose per lei non andranno benissimo e anche una volta arrivata nello studio di Uomini e donne finirà per piangere per via del comportamento di Andrea Zelletta: “Io devo rimanere qui per arrivare felice e contento alla villa per farti la prima serata”. Alla fine Tina Cipollari ammette di preferire Klaudia che in questo percorso ci ha messo la faccia, ci ha messo il cuore a differenza di Natalia che in esterna si lancerà su Andrea per un bacio mozzafiato. Come andrà a finire?

