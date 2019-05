Klaudia Poznanska/ Video Uomini e donne, baci per Andrea Zelletta e alle rivali…

Tutto pronto per il ritorno in onda del trono classico di Uomini e donne nella speranza che qualcuno oggi annunci presto la sua scelta. Al momento le anticipazioni lasciano pensare che niente di tutto questo andrà in onda oggi, con la prima parte dedicata ad Andrea Zelletta e alle sue corteggiatrici, e nemmeno domani quando le protagoniste saranno Angela Nasti e Claudia Cavaglià. Fatto sta che per il tronista ci sono ancora in studio tre corteggiatrici tra cui Klaudia Poznanska che non sembra pronta a mollare la presa, anzi. La giovane nei giorni scorsi ha lasciato lo studio dopo una forte discussione avuta nei camerini con il tronista e proprio quest’ultimo è andato per ben tre volte sotto casa sua a riprenderla convincendola a tornare. Questo è quello che ha fatto chiarendo la sua “superiorità” visto che lui è andato a cercarla tante volte in pochi giorni, sarà davvero una prova d’affetto nei suoi confronti?

BACI E COMPLICITA’, ANDREA LA SCEGLIERA’?

Klaudia Poznanska è convinta proprio di sì e nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne la vedremo alle prese con un’esterna dolcissima in cui la complicità tra i due sarà alle stelle. Guardando il video delle anticipazioni di oggi del programma, possiamo vedere le prime immagini della loro esterna (cliccate qui per vederlo) ma, soprattutto, i baci che i due si sono scambiati in quell’ora o poco meno, passata insieme. Come se non bastasse proprio Klaudia dice ad Andrea Zelletta: “Devo fare in modo di portarti lontano da loro due, quindi…”. I suoi baci riusciranno nell’interno oppure no e cos’altro succederà in esterna oltre a tutto questo? Lo scopriremo tra poco meno di un’ora.

