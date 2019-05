Klaudia/ Uomini e Donne: La corteggiatrice di Andrea va via, ma poi… (Trono Classico)

Quest’oggi si aprirà la parentesi del trono classico di Uomini e Donne che proseguirà fino a domani, sempre alla stessa ora a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In che modo esordirà il nuovo appuntamento? Klaudia, corteggiatrice di Andrea Zelletta, sarà al centro delle dinamiche che la vedranno protagonista al fianco del tronista indeciso. Il pugliese infatti, sta cercando di riordinare le idee e per questo motivo, ogni occasione è buona per uscire con tutte le ragazze, conoscerle meglio e cercare di capire quale sia la giovane con la quale ha maggiore empatia e feeling. La scorsa registrazione, sia Muriel che Klaudia ma anche Natalia, hanno terminato la loro giornata visibilmente arrabbiate con Andrea. A questo punto in studio, Maria De Filippi ha deciso di aprire la puntata proprio con l’esterna con protagonista Klaudia. Dopo la puntata la ragazza ha raggiunto il tronista in camerino, dicendogliene di tutti i colori fino a piangere per il troppo nervosismo.

Klaudia va via ma poi si convince e torna…

Klaudia piange per amore di Andrea? La corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è sicuramente molto presa dal tronista tanto che, alla fine della puntata è corsa da lui per sfogarsi e raccontare la sua arrabbiatura. Nel corso della puntata di oggi, la giovane confiderà al tarantino di aver iniziato a provare dei sentimenti per lui. Per questo motivo, quando vede certe cose si sente male e pensa di non essere la sua scelta. La discussione tra di loro si è conclusa con le “minacce” di Klaudia di non presenziare più in studio. Male anche l’esterna con Muriel e proprio Klaudia avrà modo di attaccarla. Andrea però, proprio dopo avere parlato con la corteggitrice andata via, decide di andarla a trovare a casa. Questa parte dell’incontro, è stata oscurata dalla redazione perché la ragazza in quel momento, aveva dei problemi familiari che non voleva fossero resi noti. Prima di concludere, la corteggiatrice ha ribadito la volontà di non tornare. A questo punto Zelletta, per paura di perderla le ha scritto una lettera convincendola a tornare da lui.

