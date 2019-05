Knockout – Resa dei conti/ Video, su Rete 4 il film con Gina Carano (4 maggio)

La prima serata di Rete 4 oggi vede in programmazione dalle 21:30 un film thriller di produzione statunitense e irlandese: Knockout – Resa dei conti. Sotto la regia di Steven Soderbergh si muove un cast di attori di un certo spessore come la campionessa mondiale di arti marziali Gina Carano, Ewan Mc Gregor, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez, Julian Alcaraz, cui si associa la partecipazione straordinaria di Michael Douglas e Antonio Banderas. Pur essendo definito un thriller, il ritmo complessivo del film si presenta piuttosto blando, con un montaggio che non appare all’altezza nelle sequenze più importanti anche se la trama coinvolge in pieno lo spettatore. Quello che colpisce maggiormente di questo film è la dimostrazione con i fatti che il corpo di una donna nel cinema può avere delle declinazioni diverse da quelle consuete.

Knockout – Resa dei conti, la trama del film

Mallory Kane (Gina Carano) è un agente segreto che svolge il suo lavoro per conto di Kenneth (Ewan McGregor); la sua principale attività è quella di svolgere delle missioni speciali pericolose delle quali i vari governi, oltre a non volerle autorizzare, vogliono restare all’oscuro di tutto. Mallory oltre a essere bellissima e attraente è particolarmente brava a portare a termine le missioni che le vengono affidate. Non appena ha registrato l’ennesimo successo in una missione a Barcellona, Kenneth le affida un nuovo incarico a Dublino, ma stavolta fallisce e scopre di essere stata ingannata e per questo motivo decide di ottenere la sua vendetta nei confronti di ognuno degli uomini che le hanno teso questa trappola. Per raggiungere il suo obiettivo dovrà però stare molto attenta e ricorrere a tutte le sue abilità per poter ritornare negli Stati Uniti, assicurando l’opportuna protezione alla sua famiglia e rendere pan per focaccia alle persone che l’hanno tradita.

Il trailer del film





