La Ciociara/ Video, su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi, 25 aprile 2019)

La Ciociara va in onda oggi, 25 aprile 2019, alle ore 15.30 su Rete 4. Si tratta di un film del 1960 diretto dall’immenso Vittorio De Sica e nel cast una strepitosa Sophia Loren. Il soggetto della pellicola è un adattamento del romanzo scritto da Alberto Moravia al quale hanno lavorato insieme Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Le vicende sono romanzate, ma liberamente ispirate a diversi crimini di guerra, le note “marocchinate” della Seconda Guerra Mondiale. Nel cast oltre a Sophia Loren ci sono anche Jean-Paul Belmondo, Carlo Ninchi, Andrea Cecchi ed Eleonora Brown. Strepitosa è anche la fotografia curata nei minimi dettagli da Gabor Pogany. Inoltre il dramma viene esaltato dalle musiche del maestro Armando Trovajoli. Il film fu trasmesso per la prima volta il 22 dicembre del 1960 e venne presentato nel maggio scorso al Festival di Cannes. Negli Stati Uniti d’America uscì con il titolo di Two Women.

La Ciociara, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de La Ciociara. Siamo nell’estate del 1943 quando Cesira, una giovane vedova romana, cerca di sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale con la figlia dodicenne Rosetta. Le due proveranno a sfuggire dai bombardamenti, lasciando il negozio che gestiva la donna a Giovanni, vecchio amico del marito con cui aveva avuto una storia passionale. Inizieranno così un viaggio complicato e pieno di pericoli fino a Fondi, paese d’origine di Cesira, dove proveranno a rifugiarsi a Sant’Eufemia. Qui Cesira farà amicizia con Michele, un giovane antifascista che era anche lui in cerca di rifugio. Il giovane si innamorerà di lei, con la donna che prima gli resisterà e poi cederà fino a che questi però non sarà presoda cinque soldati tedeschi.

Il trailer del film “La Ciociara”





