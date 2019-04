La Corrida 2019, 5a puntata/ Carlo Conti e Ludovica Caramis tornano dopo la pausa

Dopo la pausa della settimana scorsa in occasione del Venerdì Santo, La Corrida torna in onda oggi, venerdì 26 aprile, in prima serata su Raiuno. Carlo Conti e Ludovica Caramis accoglieranno i nuovi dilettanti allo sbaraglio, veri protagonisti della storica trasmissione portata al successo da Corrado. In questo quinto appuntamento, Carlo Conti non dovrà vedersela con Ciao Darwin di Paolo Bonolis, questa settimana in pausa. La trasmissione di canale 5 tornerà, infatti, in onda, solo venerdì 3 maggio. Dopo aver raccolto 4.058.000 spettatori pari al 19% di share lo scorso 12 aprile contro i 4.624.000 spettatori pari al 24% di share di Ciao Darwin 8, questa sera, lo show di Raiuno vincerà a mani basse?

LA CORRIDA 2019: NUOVI DILETTANTI ALLO SBARAGLIO PER CARLO CONTI

Carlo Conti presenterà i nuovi dilettanti allo sbaraglio che, durante la loro esibizione, saranno accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ad esibirsi sul palco della trasmissione di Raiuno, in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, saranno attori, cantanti, ballerini, imitatori e artisti di ogni genere che saranno giudicati dal pubblico presente in studio che esprimerà il proprio parere applaudendo o fischiando le varie esibizioni. Grande momento della serata sarà quello dedicato al balletto del pubblico. Carlo Conti, all’inizio della puntata, oltre a scegliere la valletta del pubblico, sceglierà anche i ballerini dilettanti che, grazie all’aiuto del coreografo Fabrizio Mainini, si esibiranno in una coreografia divertente.

LA CORRIDA: CHI VINCERA’ LA PUNTATA DI OGGI?

Chi sarà il vincitore della quinta puntata de La Corrida 2019? A deciderlo sarà il pubblico in studio che premierà il concorrente che si distinguerà per il proprio taento. Nella quarta puntata, a trionfare, è stato Riccardo Termini, giovane musicista che ha suonato il “friscaletto”, uno zufolo tipico della sua Sicilia formato interamente da cioccolato. Il talento di Riccardo ha conquistato tutto il pubblico che ha deciso di assegnargli la vittoria. Chi sarà, invece, il vincitore di questa sera? Sarà un cantante, un ballerino, un imitatore o ancora un musicista?



