La Corrida 2019, 7a puntata/ Chi vincerà dopo il trio musicale “Il Decollo”?

Venerdì 10 maggio, alle 21.20 su Raiuno, penultimo appuntamento con La Corrida 2019. Carlo Conti, affiancato dalla bellissima Ludovica Caramis, tornata a vestire i panni della valletta per il secondo anno consecutivo, è pronto ad accogliere sul palco nuovi dilettanti allo sbaraglio, pronti a divertirsi e a divertire il pubblico con diverse esibizioni che saranno accompagnate dalla musica dell’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share con la scorsa puntata, questa sera, il talent show dedicato al talento delle persone comuni che, per una sera, scelgono di mettersi in gioco per regalarsi un momento spensierato e indimenticabile, regalerà tante risate al pubblico di Raiuno. Quali saranno, dunque, le esibizioni protagoniste della serata.

La Corrida 2019: i nuovi concorrenti

Dopo la vittoria de “Il Decollo”, un trio musicale composto da Alessandro, Andrea e Roberto, che hanno divertito e conquistato il pubblico con una simpatica parodia de “Il Volo”, quali saranno i talenti protagonisti della penultima puntata de La Corrida? Cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri si presenteranno sul palco della storica trasmissione della Rai con performance originali e divertenti che saranno giudicate esclusivamente dal pubblico che, al termine dell’esibizione, dovranno esprimere il proprio giudizio con pentole, fischietti, campanacci o applausi. Ad osservarli da lontano ci sarà Carlo Conti, pronto a ridere e scherzare insieme ai suoi dilettanti.

La Corrida 2019: tanto divertimento con il balletto e la valletta del pubblico

Sono due gli elementi che alla Corrida non possono mancare. Il primo è la presenza della valletta del pubblico e il secondo è il balletto dei dilettanti. All’inizio di ogni puntata, Carlo Conti sceglie una persona che può essere una donna o un uomo che lo affianca nella presentazione dei vari concorrenti. Fabrizio Mainini, coreografo della trasmissione, inotre, chiede a Carlo Conti di scegliere per lui un numero preciso di persone che, nel corso della puntata, imparerà una coreografia da eseguire alla fine della serata. Anche questa sera, dunque, ci sarà davvero tanto divertimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA