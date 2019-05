LA CORRIDA 2019, ULTIMA PUNTATA/ Marco Liorni, Nino Frassica e Milly Carlucci giudici

Venerdì 17 maggio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti, con Ludovica Caramis e il maestro Pinuccio Pirazzoli che dirigerà l‘orchestra durante le varie esibizioni, conduce l‘ultima puntata de La Corrida 2019. La nuova edizione della storica trasmissione Rai ha regalato, ancora una volta, serate di assoluto divertimento al pubblico che, questa sera, avrà l‘occasione di trascorrere un’ulteriore serata di spensieratezza e di divertimento grazie ai concorrenti che saliranno sul palco dando vita alle esibizioni più stralunate. Anche questa sera, Carlo Conti sceglierà una valletta tra il pubblico che avrà il compito di accompagnare i vari concorrenti sul palco e presentarli ai telespettatori. Non mancherà, inoltre, il balletto dei dilettanti: anche nell’ultima puntata, infatti, Fabrizio Mainini trasformerà in ballerini uomini e donne scelti tra le persone presenti nel pubblico.

LA CORRIDA 2019: ULTIMI DILETTANTI PER CARLO CONTI

Nel corso delle precedenti puntate, i protagonisti de La Corrida 2019 sono stati concorrenti stravaganti e particolari che hanno conquistato tutti. Anche questa sera, sul palco, si presenteranno cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri che saranno giudicati dal pubblico in studio che, con pentole, fischietti, campanacci o applausi scroscianti, dimostrerà di aver gradito o meno l‘esibizione. Non sono mancati, inoltre, anche momenti emozionanti. Nella scorsa puntata, infatti, una coppia di giovani concorrenti si è giurata amore eterno con una commovente proposta di matrimonio in diretta tv che ha emozionato tutti, compreso Carlo Conti che assiste a ciò che accade nel corso della serata dal suo sgabello. Quali saranno, dunque, le esibizioni di questa sera? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l‘inizio della puntata, ma sicuramente, il divertimento non mancherà.

LA CORRIDA 2019: SFIDA TRA CANZONI ORIGINALI

Nell’ultima puntata de La Corrida 2019 ci sarà una sfida nella sfida ovvero quella tra le più divertenti canzoni “originali” presentate nel corso di questa edizione del programma dai vari concorrenti. Sarà una sfida assolutamente imperdibile. Tutte le esibizioni, infatti, saranno accompagnate dalle coreografie di Fabrizio Mainini. La sfida sarà giudicata da una giuria composta da Marco Liorni, Nino Frassica e Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle 2019 ricoprirà l‘inedito ruolo di giurata. La canzone che vincerà la sfida riceverà il titolo di “Tormento-One dell’Estate 2019”.





