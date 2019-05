La fredda luce del giorno/ Video su Canale 5 il film con Bruce Willis (2 maggio 2019)

La fredda luce del giorno va in onda oggi, giovedì 2 maggio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.35. Il film, il cui titolo in lingua originale è “The cold light of day” è del 2012 ed è diretto dal Mabrouk El Mechri . E’ un thriller i cui interpreti principali sono Henry Cavill, l’attore che interpreta Superman in “Man of Steel” Bruce Willis e Sigourney Weaver. La colonna sonora è stata composta da Lucas Vidal. Vidal è un compositore spagnolo che lavora per le colonne sonore di film cinematografici. E’ l’autore della colonna sonora di “The Raven”, de “La fredda luce del giorno” e successivamente della colonna sonora della serie tv “Fast and Furious”. E’ diventato il più giovane compositore di colonne sonore cinematografiche ( attualmente ha 35 anni). Oltre ai tre famosi attori protagonisti nel film che non hanno bisogno di presentazioni spicca c’è una curiosità nel cast: a recitare nel film troviamo anche Joseph Mawle, attore inglese di televisione e teatro diventato recentemente famoso per aver interpretato il personaggio di Benjen Stark nella più seguita serie tv “Il trono di spade”.

Clicca qui per il trailer del film

La fredda luce del giorno, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di La fredda luce del giorno. Will Shaw è un giovane consulente finanziario molto. Abita a San Francisco ed è in partenza per la Spagna, per una vacanza in barca costeggiando la Costa Brava con il fratello la madre e la fidanzata. La sua vacanza però non è delle migliori in quanto è interrotta da continue telefonate di lavoro dal momento che la sua compagnia è quasi in bancarotta e dal burrascoso rapporto che il giovane ha con suo padre Martin ( Bruce Willis). Un giorno, durante una gita in barca, si allontana dalla barca della sua famiglia per rispondere ad una telefonata e quando sarà di ritorno non troverà più nessuno ad aspettarlo: la sua famiglia è stata rapita da un gruppo di persone che si scoprirà essere agenti dei servizi segreti intenti nella missione di recuperare una misteriosa valigetta .La sua vita viene sconvolta nel momento in cui il padre Martin riappare, confessando di lavorare per i servizi segreti. Will deve trovare il modo di salvare la sua famiglia. La polizia spagnola non gli dà tregua e lo segue per un omicidio da lui mai commesso e molti altri killer americani si troverà alle calcagna. per questo motivo decide di fuggire a Madrid dove incontra Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere e che ha intenzione di aiutarlo. Uniti dallo stesso scopo , cioè quello di salvare la famiglia, affronteranno molti ostacoli per riuscire ad arrivare ai propri cari.

Il trailer del film “La fredda luce del giorno”





© RIPRODUZIONE RISERVATA