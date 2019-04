LA MIA BUONA STELLA/ Video, su Canale 5 il film con Christopher Lambert (22 aprile)

Nel primo pomeriggio di Canale 5, oggi alle 13:45, andrà in onda il film drammatico “La mia buona stella”, una produzione francese del 2012 il cui titolo originale è “Ma bonne étoile”. Sotto la direzione di Anne Fassio c’è un cast di livello che vede come protagonisti Christopher Lambert, Fleur Lise Heuet, Claude Brasseur, Antoine Berry, Nicolas Robin e Samuel Lebarthe. Il film è stato realizzato avvalendosi della sceneggiatura di Régis Anders e di Jean Falculète, del montaggio di Marion Monestier e delle musiche di Sébastien Souchois. La figura di Christopher Lambert è sicuramente quella di maggior impatto all’interno del cast: come non ricordare infatti le sue memorabili interpretazioni nei diversi episodi della saga di “Highlander” e quelle in film di diverso genere che hanno reso unica la sua lunga carriera di attore cinematografico e di serie TV?

LA MIA BUONA STELLA, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista principale del film è la giovane Louise (Fleur Lise Heuet) che vive in modo felice e spensierato gli anni dell’adolescenza nella sua casa in Normandia, dove la sua famiglia dispone anche di una scuderia. Ma gli imprevisti della vita e del destino sono dietro l’angolo e un giorno la sua vita cambia radicalmente. E così si ritrova a vivere all’interno della fattoria della sua famiglia, a la Ferronière, insieme al padre Pierre, interpretato egregiamente da Christopher Lambert, e all’amico di famiglia Robert (Claude Brasseur). Il padre cerca di far quadrare tra mille difficoltà il bilancio familiare e di continuare a portare avanti l’attività di famiglia, ma purtroppo gli affari continuano ad andare male e ben presto di trovano sull’orlo della bancarotta. L’unica possibilità che hanno di risollevare le sorti della famiglia sono concentrate in Marquise, una giovane cavalla della quale la stessa Louise si è occupata della sua crescita. L’unica possibilità di ripresa è questa e Louise e Marquisie proveranno a sfidare la sorte e cercheranno di risollevare gli affari e le sorti della famiglia.

IL TRAILER DEL FILM (IN LINGUA ORIGINALE)





