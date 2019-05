La nostra terra/ Su Rai 3 il film con Stefano Accorsi (oggi, 21 maggio 2019)

La nostra terra va in onda su Rai 3 oggi, martedì 21 maggio 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 2014 dalla casa cinematografica Lumière & co in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche e soprattutto nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Videa. La regia di questo film è stata curata da Giuliano Manfredonia il quale per la stesura del soggetto e della sceneggiatura ha potuto godere della preziosa collaborazione da parte di Fabio Bonifacci. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Marcello Montarsi, le musiche della colonna sonora sono state composte da Mauro Pagani, la scenografia è stata ideata da Stefano Pica ed i costumi di scena sono stati realizzati da Angela Capuano. Nel cast sono presenti Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Bebo Storti, Debora Caprioglio, Massimo Cagnina e Giovanni Calcagno.

La nostra terra, la trama del film “la nostra terra”

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de La nostra terra. In una cittadina del sud un boss malavitoso di nome Nicola viene non solo arrestato dalle forze dell’ordine E quindi pronto per essere processato in un’aula di tribunale ma i suoi poteri presenti nella zona vengono confiscati per poi essere assegnati in una cooperativa con l’obiettivo di sfruttare legalmente le potenzialità del territorio. La cooperativa viene gestita da un uomo di nome Filippo che tuttavia dovrà fare i conti con tutte le difficoltà del caso e soprattutto con i numerosi tentativi di boicottaggio e vengono messi in atto dagli uomini del Boss in attesa che la situazione possa Essere ripristinata magari utilizzando la solita carta della corruzione. In ragione delle difficoltà che vengono riscontrate dalla cooperativa nello sfruttare i terreni per dar vita ad una vera e propria azienda agricola viene deciso dall’organizzazione Antimafia di inviare il supporto di uno specialista del nord Italia il quale da alcuni anni si occupa di Antimafia. Tuttavia la sua esperienza e soprattutto teorica per cui non appena si ritrova a dover confrontarsi sul campo con le difficoltà presenti sul territorio si ritrova spesso sul punto di mollare tutto e ritornare nel proprio ufficio. Lo trattengono la voglia di rivalsa verso un mondo complesso e soprattutto il proprio senso di sfida. Proprio quando le cose sembrano andare per il meglio ecco che al boss vengono concessi gli arresti domiciliari in attesa di giudizio per cui ci sono nuove difficoltà da dover affrontare per la cooperativa.

