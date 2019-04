LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA/ Video, Canale 5 il film con De Luigi (22 aprile)

La prima serata di oggi su Canale 5 vede in programmazione alle 21:30 la divertente commedia “La peggior settimana della mia vita”, una produzione tutta italiana del 2011, uscita per la prima volta nelle sale cinematografiche il 28 ottobre dello stesso anno e distribuito dalla Warner Bros Italia. Sotto l’ottima regia di Alessandro Genovesi si muove un cast di attori italiani di tutto rispetto come Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Chiara Francini, Antonio Catania e l’esilarante Alessandro Siani. Assolutamente di livello elevato, l’interpretazione di Fabio De Luigi, già noto al pubblico per la sua partecipazione in altre commedie del cinema italiano come “Maschi contro femmine”, “Asini”, “Natale a New York” e “Metti la nonna in frigo”, che dà sfoggio della sua verve comica e a tratti malinconica in grado di attrarre in maniera forte l’attenzione e la simpatia del pubblico. A De Luigi si affianca poi un’attrice bravissima ed esperta come Cristiana Capotondi.

LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA, LA TRAMA DEL FILM

Paolo (Fabio De Luigi) è il classico impiegato quarantenne che lavora a Milano in un’agenzia pubblicitaria e vive la sua storia d’amore con Margherita (Cristiana Capotondi), rampolla di una famiglia borghese molto ricca che ha la sua residenza in un’elegante villa sulle sponde del lago di Como. I due fidanzati decidono di fissare la data del matrimonio e quando manca ormai una settimana al lieto evento il destino sembra accanirsi contro Paolo, con una serie di avvenimenti di natura tragica e comica al tempo stesso. A partire dalla collega di Paolo, ossessionata da lui, e dal suo inaffidabile testimone di nozze, che danno inizio a un vortice di eventi che mettono Paolo in cattiva luce davanti agli occhi della sua futura sposa e della sua famiglia, tanto da far vacillare anche le sue certezze sul matrimonio. In tal modo si potrà assistere ad una commedia comica dal finale roseo.

IL TRAILER DEL FILM " LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA"





