La risposta è nelle stelle/ Su Rai 2 il film con Scott Eastwood (oggi, 1 maggio 2019)

La programmazione di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi, mercoledì 1 maggio 2019, la messa in onda del film “La risposta è nelle stelle” (titolo originale “The Longest Ride”). Si tratta di una pellicola del 2015 diretta da George Tillman Jr. e basata sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, tra i suoi maggiori successi si ricordano: “Le pagine della nostra vita”, “Le parole che non ti ho detto“, “I passi dell’amore”, “Come un uragano” e “L’ultima canzone”, tutti diventati poi film di successo. I protagonisti di “La risposta è nelle stelle” sono Britt Robertson e Scott Eastwood (figlio di Clint), affiancati da Jack Huston, Oona Chaplin, Alan Alda, Melissa Benoist e Lolita Davidovich.

La risposta è nelle stelle, trama del film

Luke Collins (Scott Eastwood) è un cavalcatore di tori che si infortuna seriamente durante una gara. Un anno dopo ricomincia a gareggiare e una sera, dopo una competizione, incontra Sophia Danko (Britt Robertson), appassionata di arte con uno stage assicurato a New York. Mentre tornano a casa dopo il loro primo appuntamento, vedono una macchina uscita di strada e aiutano l’anziano guidatore, Ira Levinson (Alan Alda), a uscire dalla vettura. Sophia estrae dalla macchina anche una piccola scatola di vimini. Sophia va spesso a trovare Ira in ospedale e scopre che la scatola contiene la lunga corrispondenza di una vita tra lui e la moglie Ruth (Oona Chaplin), scomparsa da qualche anno. Ai ricordi della storia di Ira e Ruth iniziata nel 1940, si intreccia la relazione di Luke e Sophia: i due però non vogliono rinunciare ai loro progetti per stare insieme e dopo poco si lasciano. Sarà proprio Ira a farli rincontrare…

