La vita in diretta non va in onda, perché?/ Al suo posto Il principe abusivo

La vita in diretta non va in onda, oggi 1° maggio 2019. Il programma televisivo condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini da questa edizione. Questo si propone come contenitore del pomeriggio di Rai Uno con notizie di cronaca, ma anche gossip e altro. Diretto competitor di Pomeriggio 5 non andrà in onda anche per lasciare spazio al vero evento della giornata e cioè la messa in onda su Rai Tre del Concertone del primo maggio. Questo andrà in scena come al solito nella splendida cornice di piazza San Giovanni a Roma, con diversi artisti giovani che si alterneranno con altri decisamente più noti. La Vita in diretta tornerà comunque come di consueto domani pomeriggio sempre su Rai Uno con tante storie, un appuntamento assolutamente da non perdere.

La vita in diretta non va in onda: cosa al suo posto?

Al posto de La vita in diretta, che non andrà in onda oggi 1° maggio 2019, sarà trasmesso da Rai Uno il film Il Principe Abusivo. Si tratta di un film diretto e interpretato da Alessandro Siani nel 2013. Nel casta l suo fianco troviamo attori di un certo livello come Christian De Sica, Marco Messeri, Sarah Felberbaum e Serena Autieri. Il protagonista è Antonio De Biase, interpretato dallo stesso Siani e messo al centro di una storia di amore, passione e tradimento inscenata dalla corte di un Re che vuole far apparire la figlia sui rotocalchi di tutto il mondo. Con il suo fare scanzonato l’attore riesce a regalare più di qualche risata e a fornire un film divertente e pieno di colpi di scena. Non tutta la critica ha però gradito.

