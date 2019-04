La Vita in Diretta non va in onda, perché?/ Al suo posto “Italo” con Marco Bocci

Questo pomeriggio La Vita in Diretta non andrà in onda: perché? La Pasquetta segna un momento di pausa anche per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, conduttori del programma trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Rai che ogni giorno si scontra con Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto dal lunedì al venerdì da Barbara d’Urso. Proprio tra i due presentatori, nonostante la buona volontà, pare non corra buon sangue e proprio ultimamente, nel corso di una puntata, c’è stato un nuovo litigio tra di loro. La Fialdini e Timperi, durante l’esordio stagionale del programma, battibeccavano spesso, tanto da finire al centro del “gossip” e le insinuazioni. Dopo alcune smentite, i due hanno sempre cercato un affiatamento che però, non è mai realmente arrivato. Del corso di una diretta di circa una settimana fa, parlando di alcune borseggiatrici rom, il fattaccio ha fatto accendere entrambi.

La Vita in diretta non va in onda: al suo posto un film con Marco Bocci

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, nonostante cercano di “mascherare” questa cosa, continuano a litigare in diretta durante La Vita in Diretta. L’ultimo scontro proprio una settimana fa, durante una presa di posizione per un fatto di cronaca. Questo pomeriggio, lunedì 22 aprile 2019, in occasione della pasquetta, il programma del pomeriggio di Rai1 si prende una pausa dalla televisione. Cosa andrà in onda al suo posto? Scopriamolo subito. Spazio per il film dal titolo “Italo”, con Marco Bocci. La pellicola ambientata a Scicli, racconta la storia del sindaco che, bandito i cani randagi dal paese, si troverà di fronte ad un bellissimo golden retreiver bianco che decide di sfidare l’ordinanza gironzolando per il paese e affezionandosi al piccolo Meno, proprio il figlio del sindaco. Italo, così viene ribattezzato il meraviglioso quattro zampe, entra ufficialmente nella vita della cittadina. Il programma del pomeriggio di Rai1, tornerà puntualmente da domani, martedì 23 aprile, come sempre al solito orario.

