L’AQUILA GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni del 17 maggio 2019: Silvia di nuovo in crisi

L’AQUILA – GRANDI SPERANZE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 17 maggio 2019, andrà in onda un nuovo episodio de L’Aquila – Grandi Speranze in prima visione assoluta. Sarà il quinto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Gianni (Giorgio Tirabassi) ritorna a casa dopo diverso tempo, pieno di regali per i figli. Intanto, Franco (Giorgio Marchesi) tesse le lodi della moglie per non aver mai perso le speranze di rivedere Costanza. Finalmente arriva la segnalazione da parte di una coppia di anziani, sicura di aver visto la bambina nei boschi. Visto che tutti i proprietari hanno ceduto i loro terreni a De Angelis (Luca Barbareschi), Gianni fa un ultimo tentativo con la vedova Maria. A scuola, Simone (Gabriele Fiore) inizia un nuovo scontro contro Leo (Fausto Rosa) e tutti gli altri, ma viene fermato dal professor Fattori. Franco e Silvia (Donatella Finocchiaro) invece raggiungono la Procuratrice per premere perché una squadra di ricerche batta a tappeto il bosco. Nel pomeriggio, Simone combatte contro Leo e perde, mentre Davide (Andrea Pittorino) decide di rimanere a lezione di scherma per una competizione. Alcune ore dopo, Margherita (Rosa Enginoli) raggiunge il padre con una grave ferita alla testa, dovuta ad un sasso lanciato dai ragazzi. Una volta ripresa, la figlia rivela a Riccardo che è stato Simone a colpirla. Nonostante le promesse, l’imprenditore decide di dire tutto a Gianni, che impone a Simone di chiedere scusa alla ragazzina. Il confronto però si trasforma in una lite fra i due padri, per via della ricostruzione. Alcune ore dopo Gianni comunica a Silvia la sua decisione: metterà su una squadra di volontari per cercare Costanza.

Giovani e adulti rispondono all’appello di Gianni, che poco prima dell’avvio dell’operazione scopre il perché i genitori di Patrick (Luca Chiappini) hanno accettato l’offerta di De Angelis. Anche Margherita si unisce ai compagni. Informato di tutto, anche Laurent (Arne De Tremerie) decide di darsi da fare, seguendo una pista tutta sua e partendo da un capanno. Sotto pressione per le continue liti con il marito, Elena (Valentina Lodovini) decide di accettare la proposta di lavoro del giornalista. Franco confida invece a Gianni di essere confuso riguardo all’intera vicenda, convinto che la ricerca potrebbe in realtà spaccare ancora di più la sua famiglia. Intanto, Laurent recupera un sacco pieno di soldi da un nascondiglio. Il ragazzo si accorge poi che Silvia è in difficoltà, scivolata in un dirupo a causa delle allucinazioni e riesce a salvarla. Dopo tanti discorsi, Elena finisce per baciare il giornalista, così come Margherita e Simone. Nel frattempo, Silvia trova il giubbino giallo della figlia, mentre Gianni raggiunge la vedova: Maria è sicura che qualcuno abbia cercato di entrare in casa. Poco dopo, il suo cane viene ucciso con un colpo di fucile. Mentre De Angelis viene avvisato che l’operazione è andata in porto, Laurent viene fermato dalla forestale e riesce a fuggire. Mentre Silvia scopre che il malore è dovuto ad una gravidanza, Franco realizza che la Procuratrice non gli ha parlato di un testimone.

L’AQUILA – GRANDI SPERANZE, ANTICIPAZIONI DEL 17 MAGGIO 2019

EPISODIO 5 – Dopo l’ultima rivelazione, Franco non può far altro che rivedere il padre e riallacciare quei rapporti persi ormai da tempo. Intanto, Riccardo riesce a fare la sua mossa ed anticipare Gianni prima che lo blocchi: ha ultimato il progetto e lo condivide con la stampa, sicuro che presto potrà iniziare i lavori. Sulla scia delle ultime decisioni prese, Elena sceglie di lasciare i ragazzi con il marito e di andare a Roma per riprendere l’Università ed ultimare gli studi bloccati anni prima. Nella sua mente però c’è anche la possibilità di continuare a vivere la sua relazione clandestina con Viviani. Nel frattempo, Margherita e Simone continuano ad essere sempre più vicini e lo scontro fra le rispettive famiglie li spinge anzi ad alimentare il loro legame. Davide purtroppo rimane senza il sostegno del suo migliore amico e deve affrontare da solo la nuova crisi che ha colpito i genitori.



