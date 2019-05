L’AQUILA GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni e news 7 maggio: scontro Gianni-De Angelis

L’AQUILA GRANDI SPERANZE, ANTICIPAZIONI 7 MAGGIO 2019

La quarta puntata della fiction L’Aquila – Grandi speranze andrà in onda martedì 7 maggio. Le prime anticipazioni dicono che sarà un momento piuttosto importante sia per Gianni che per Silvia. La donna, ormai certa che Costanza sia ancora viva, ottiene il gran risultato di far riprendere le sue ricerche, più che altro grazie alla vicinanza e all’affetto degli altri aquilani. Infatti, troverà un uomo che dice di aver visto la bambina nel bosco e partirà quindi una spedizione per trovarla, con tanti volontari. Tra loro anche Davide, Simone e gli altri ragazzi, tra cui Margherita, che vorrebbe entrare nella loro banda. Tra la giovane De Angelis e Fiumani jr ci sarà anche un bacio, che difficilmente lascerà indifferente Davide. La ragazza verrà poi colpita accidentalmente da un sasso che Simone scaglia contro Leo.

I PIANI DI DE ANGELIS

Non si sa se per questo incidente o per un’altra ragione, ma vedremo anche un importante faccia a faccia tra Gianni e Riccardo. Il costruttore è anche ormai vicino a completare il suo piano per mettere le mani su tutti i terreni del Poggio: resta solo quello dell’anziana Maria dopo che anche i genitori di Patrick hanno venduto. La donna è determinata a non cedere, ma anche De Angelis non vuole rinunciare al suo progetto. Le anticipazioni dicono anche che nel bosco dove gli aquilani cercano Costanza ha deciso di nascondersi anche Laurent, che quindi rischierà di essere scoperto. C’è quindi da chiedersi se anche questa volta troverà aiuto in Davide, che sembra avergli perdonato le bugie che gli ha raccontato sul suo conto.

