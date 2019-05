L’AQUILA GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni e news puntata 17 maggio 2019

L’AQUILA GRANDI SPERANZE, ANTICIPAZIONI

Siamo arrivati alla quinta e penultima della fiction L’Aquila – Grandi speranze, che andrà in onda venerdì 17 maggio su Rai 3. Le prime anticipazioni dicono che Riccardo riuscirà finalmente a presentare il suo progetto per la nuova città. A quanto pare, però, per raggiungere questo obiettivo è dovuto passare alle maniere molto forti per avere il terreno di Maria. Gianni ne è assolutamente convinto e vuole cercare di fermare De Angelis. Questa tensione tra i due creerà dei problemi a Simone, che sembra essere molto preso da Margherita. Silvia sembra invece essere determinata a non fermarsi nelle sue ricerche di Costanza. È pronta a fare di tutto per scoprire se sua figlia è ancora viva. Resta da capire se il rapporto tra i due coniugi Basile vacillerà, visto che potrebbero nascondersi vicendevolmente qualcosa.

LA CURIOSITÀ SUGLI ASCOLTI

Abbiamo infatti visto Franco molto scosso dopo aver visto un uomo che sembra conoscere e che pare avere a che fare con la scomparsa di sua figlia. Silvia, invece, ha appena scoperto di essere incinta, ma non sappiamo se intende farlo sapere subito al marito. A vacillare però di più sembra essere la coppia formata da Gianni ed Elena, visto che la donna sembra avere un’altra persona per la testa. Resta da capire se si tratta di qualcosa di serio o meno. Davide, infine, vuole scoprire dove sia stato Laurent. Intanto, prima della prossima puntata, sarà interessante capire quali saranno stati i risultati in termini di ascolti della quarta trasmessa su Rai 3, visto che è proprio per colpa dell’auditel che la fiction ha perso la collocazione del martedì sera su Rai 1.

