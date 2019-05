L’AQUILA GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni e news ultima puntata 24 maggio

L’AQUILA – GRANDI SPERANZE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 24 MAGGIO

Siamo arrivati all’appuntamento finale con la fiction L’Aquila – Grandi speranze. Venerdì 24 maggio andrà infatti in onda su Rai 3 la sesta e ultima puntata. Le prime anticipazioni dicono che Silvia deciderà di seguire le indicazioni avute dalla sensitiva e parte alla volta di Milano. Ma anche Franco seguirà le sue indagini e affronterà apertamente il padre chiedendogli come mai, visto che la notte del terremoto era vicino a Costanza, non abbia detto nulla. I due coniugi Basile, quindi, di fatto continueranno a cercare la figlia, ma separatamente, non dicendosi l’un l’altra cosa stanno facendo. Tra l’altro Silvia non ha ancora detto al marito di essere incinta e non è chiaro se intenda o meno tenere il bambino, vista la situazione familiare non semplice con cui si trova a fare i conti.

I DUBBI DI ELENA

Le cose però non sono nemmeno facile per Gianni ed Elena. La donna, dopo aver tradito il marito, si troverà di fronte a una scelta importante riguardante il suo futuro e dovrà quindi capire se tornare a Roma per riprendere gli studi, e magari continuare a frequentare Filippo, o meno. Gianni, invece, ha da portare avanti la sua battaglia personale con De Angelis, che inizierà a costruire la Nuova Aquila. Anche per i ragazzi si avvicina un momento importante, perché finalmente dovranno portare in scena Romeo e Giulietta. Laurent cerca di spingere Davide a dichiararsi a Margherita, ma la ragazzina sta vivendo anche qualcosa di speciale con Simone. I due continuano infatti a frequentarsi nonostante l’odio tra i loro padri e questo li rende simili ai personaggi che interpretano.

