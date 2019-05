L’AQUILA – GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni puntata 10 maggio: le ricerche di Costanza

L’AQUILA – GRANDI SPERANZE, DIRETTA PUNTATA 10 MAGGIO

Tutto pronto per l’inizio della quarta puntata della fiction L’Aquila – Grandi speranze, che da Rai 1 è passata ora su Rai 3. Le anticipazioni dicono che la popolazione si metterà alla ricerca di Costanza. E che Simone e Margherita si baceranno. Vediamo a che punto siamo arrivati con la terza puntata, trasmessa il 30 aprile. Gianni incontra i proprietari a cui De Angelis ha già fatto un’offerta per l’acquisto dei loro terreni. Alcuni hanno intenzione di accettare per via delle difficoltà economiche. Intanto, Davide rifiuta il ruolo di Romeo nella recita, mentre il professore decide di assegnare la parte di Giulietta a Margherita, infastidendo Sara. Mentre Silvia continua le sue ricerche, Gianni decide di scrivere al sottosegretario per ostacolare De Angelis e ha poi una lite con Simone. Quando il sovritendente gli svela che i fondi per la Svezia sono stati sbloccati, intuisce che De Angelis stia cercando di allontanarlo dalla città. La moglie però crede che dovrebbe accettare di fare quel viaggio di lavoro che sogna da tempo.

COSTANZA È ANCORA VIVA?

Insistendo, Silvia riesce a trovare Ottavia, una ragazza che dice di aver visto Costanza la notte del terremoto e lascia intuire di sapere qualcosa di più. La donna e Franco decidono quindi di rivolgersi al loro legale e di sottoporre Ottavia a un interrogatorio, che decide di ritrattare. Margherita invece invita Davide e gli altri a casa sua per ripassare le parti, ma è solo Patrick ad accettare. Dopo aver fatto la scena del bacio, il ragazzino sviene e crolla sul pavimento per via dei problemi al cuore. De Angelis intravede nell’evento una possibilità di aiutare i genitori del ragazzo, che sono tra i proprietari che ancora non hanno accettato la sua offerta. Durante la notte, Franco si apposta all’esterno della casa di Ottavia e conclude che la moglie aveva ragione. Si scopre che è stato in realtà il padre a vedere Costanza: la bambina era caduta in una buca e l’ha lasciata là. Gli scavi successivi però non fanno emergere nessun cadavere: secondo Silvia, la sua bambina è ancora viva.

