L’AQUILA GRANDI SPERANZE, FICTION/ Anticipazioni 23 aprile 2019: i sospetti di Gianni

L’AQUILA GRANDI SPERANZE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 23 aprile 2019, verrà trasmesso un nuovo episodio de L’Aquila Grandi Speranze in prima visione assoluta. Sarà il secondo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un gruppo di ragazzini guidati da Davide (Andrea Pittorino), che ha perso la sorella Costanza nel terribile terremoto, accede di nascosto nella zona proibita. Le loro intenzioni sono di ammirare i resti dei dinosauri presenti ancora nelle stanze del museo, di nascosto dai militari che sorvegliano in modo distratto l’area più compromessa della città. Un anno e mezzo più tardi, Gianni (Giorgio Tirabassi) decide di schierarsi a favore di tutti i cittadini e lottare in prima persona per riprendere il controllo de L’Aquila. Le sue intenzioni sono di ridare di nuovo vita alla città, anche se personalmente è riuscito già ad ottenere di ritornare nella casa di famiglia. Animato da uno spirito positivo, farà di tutto per ridare i primi comfort alla famiglia. La moglie Elena (Valentina Lodovini) però gli fa notare che alcuni compaesani, come Franco (Giorgio Marchesi) e Silvia (Donatella Finocchiaro), potrebbero scegliere di non presentarsi alla manifestazione. C’è chi ha perso molto di più quella terribile notte, non solo oggetti e proprietà. La coppia ha infatti perso Costanza la notte della tragedia ed anche se Silvia non ha ancora perso le speranze di ritrovare la sua bambina, Franco è intenzionato a lasciar perdere tutto. Intanto, Davide e gli amici scoprono che la zona rossa che da mesi è diventata il loro rifugio è finita nelle mire di una band di ragazzi più grandi, guidati da Leo.

A L’Aquila inoltre spunta Riccardo De Angelis (Luca Barbareschi) con la figlia Margherita (Rosa Enginoli), un costruttore di Roma che ha scelto di trasferirsi per qualche tempo per assicurarsi di ottenere l’appalto dei lavori di ristrutturazione. In seguito, Gianni convince i militari ad abbassare le difese ed al fianco di tanti cittadini volontari inizia a togliere le macerie dalla zona rossa. Silvia invece preferisce non partecipare e dopo aver sostato a lungo sul letto della figlia, chiede all’emittente locale di poter accedere alle riprese del terremoto. Anche se le telecamere inquadrano la piccola Costanza, la bambina sembra però scomparsa nel nulla. Dopo aver preparato un candelotto artigianale, Davide e gli altri del suo gruppo devono arrendersi alla banda rivale. Quella notte, Franco riferisce al figlio che il caso di Costanza potrebbe essere chiuso e la bambina dichiarata morta. Anche Margherita non se la passa bene: la morte della madre e l’impossibilità di avere il padre vicino la convincono a scappare. Sarà costretta però a ritornare indietro per l’impossibilità di prendere un mezzo da sola. In seguito ad una forte lite con la moglie, Franco decide di trasferirsi per qualche tempo in un capanno, lontano dalla moglie. Lo scontro fra i due è furioso, tanto che l’uomo si ferisce ad una mano dopo aver dato un pugno ad un vetro. Nel frattempo, Davide decide di entrare di nuovo all’interno della struttura della zona rossa, ma dovrà fermarsi quando qualcuno, alle sue spalle, gli punterà una pistola contro.

ANTICIPAZIONI DEL 23 APRILE 2019 DE L’AQUILA GRANDI SPERANZE

EPISODIO 2 – Un ragazzo francese si nasconde nella vecchia casa di Davide: è Laurent che punta l’arma contro il ragazzino e gli intima di non rivelare a nessuno di averlo visto. Le autorità infatti lo stanno cercando e per evitare il peggio ha deciso di rimanere nella zona rossa, sicuro che le macerie sarebbero bastate per impedire che qualcuno andasse là a curiosare. Intanto, Silvia continua a fare le sue ricerche nella speranza di scoprire qualcosa di più sulla figlia Costanza. Dopo aver scoperto che le telecamere del telegiornale non le sono d’aiuto, sceglierà di parlare con possibili testimoni che affermano di aver visto la bambina. Intanto, Riccardo De Angelis fa la sua mossa: è disposto a dare un contributo economico per la ricostruzione de L’Aquila. Gianni tuttavia inizia ad avere dei forti sospetti sul suo conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA