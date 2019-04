L’AQUILA GRANDI SPERANZE, FICTION/ Anticipazioni 30 aprile Gianni lascia il progetto?

L’AQUILA GRANDI SPERANZE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 30 aprile 2019, andrà in onda un nuovo episodio de L’Aquila – Grandi Speranze in prima visione assoluta. Sarà il terzo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Davide (Andrea Pittorino) scopre che Laurent (Arne de Tremerie) si sta nascondendo nella sua vecchia casa per sfuggire alla Polizia e che non sa nulla del terremoto. Decide di aiutarlo, rubando l’occorrente per medicarlo all’ospedale. Durante il tragitto scopre inoltre che il padre è andato via dalla casa di famiglia e che sta vivendo nel capanno. La madre invece lo rimprovera, preoccupata per la sua assenza prolungata. Silvia (Donatella Finocchiaro) nel frattempo chiede anche l’aiuto della sorella Beatrice per identificare tutte le persone che si vedono nel video sul terremoto. Franco (Giorgio Marchesi) invece riceve la visita di Marco (Luigi Iacuzio), che gli confida di vedere poco il figlio Paolo (felice Sciascera) e che la moglie lo ha lasciato da solo a gestire il negozio. Franco decide quindi di parlare con Davide e di rivelargli che cosa sta succedendo in famiglia. Gianni (Giorgio Tirabassi) invece si prepara per accompagnare il Sindaco ed un finanziatore nella città proibita, nella speranza che decida di avviare la ricostruzione. Il Primo Cittadino gli rivela che De Angelis ha preso appuntamento con il suo ufficio, ma che non sa quale sia il motivo. I due si accorgono poi della presenza di Silvia, che decide di accompagnarli in un giro di perlustrazione. A scuola, i ragazzi vengono coinvolti in un progetto teatrale su Romeo e Giulietta, con cui Alessandro (Enrico Iannello) spera di poterli aiutare a superare il trauma.

Franco è ancora convinto che sia meglio non alimentare false speranze sulla sopravvivenza della piccola Costanza, mentre la moglie vuole averne la certezza. Davide ed i suoi amici organizzano di nuovo un attacco al palazzo, ma trovano la banda rivali pronti ad accoglierli. Simone (Gabriele Fiore) si trova all’esterno per rubare la bandiera, ma l’operazione viene fermata dall’arrivo di Paolo, che ricerca invano il perdono per il fallimento precedente. Quella sera, Davide ruba la pistola a Laurent senza che il ragazzo se ne accorga ed una volta rientrato in casa scopre che Beatrice (Carlotta Natoli) starà per qualche tempo a casa della sorella. La distanza fra Silvia (Donatella Finocchiaro) ed il marito aumenta anche per le incursioni della coppia nella loro vita privata. Nel frattempo, Margherita (Rosa Enginoli) diventa stranamente popolare a scuola, ma solo perché alcune ragazze più grandi vogliono approfittare del suo autista. De Angelis invece continua a cercare un modo per superare tutti gli ostacoli che stanno bloccando il suo piano. Silvia prosegue intanto le sue ricerche, ma scopre che alcuni la incolpano di essere stata irresponsabile. Quando Davide ritorna nella casa vecchia, Laurent lo spinge contro il muro e si riprende la pistola. Una volta a casa, Franco informa il figlio del ricovero di Marco e gli chiede di stare vicino a Paolo, ma senza dirgli nulla. Sola più di prima, Silvia chiede a Beatrice di ospitarla per qualche tempo a casa, ma la sorella non capisce che cosa stia avvenendo fra lei e Franco. Dopo aver saputo delle ricerche, Gianni decide di aiutare l’amica a rintracciare possibili testimoni. Dopo aver pensato a lungo, Silvia si presenta fuori dall’ospedale per parlare con il marito. Poco dopo, un nuovo terremoto scuote tutta la città.

L’AQUILA GRANDI SPERANZE, ANTICIPAZIONI DEL 30 APRILE 2019

EPISODIO 3 – Dopo aver scoperto che De Angelis intende acquistare i terreni di Poggio, Gianni e la moglie iniziano un giro di visite per convincere i proprietari a non cedere. Un nuovo incarico per il lavoro gli impedirà inoltre di continuare a lavorare per L’Aquila ed inizia a sospettare che dietro tutto ci sia ancora una volta Riccardo. Nel frattempo la sua missione viene portata avanti dalla moglie Elena, che entra in contatto con il giornalista Viviani. Silvia invece non ha ancora messo da parte la speranza di ritrovare Costanza, anche se nessuno sembra volerla aiutare davvero. De Angelis invece trova un modo per fare pressione ai genitori di Patrick: si offre di aiutarli in cambio della vendita delle loro proprietà.



