L’Aquila Grandi speranze oggi non va in onda/ Perché? Slitta su Rai3 il 10 Maggio

L’Aquila Grandi speranze non andrà in onda oggi 7 maggio 2019. La serie è stata spostata al venerdì e dal 10 maggio sarà trasmessa su Rai 3 e non più su Rai 1. Al momento la serie diretta da Marco Risi non ha riscosso grande successo da parte del pubblico, obbligando la tv di Stato a rivedere i suoi piani prendendo delle decisioni abbastanza secche. La prima puntata, messa in onda il 16 aprile nel decennale del tragico evento, aveva realizzato il 13% dello share, arrivando a oltre tre milioni di spettatori. Questi erano scesi a meno di due e mezzo la settimana dopo con il 10.43% dello share, per crollare nella terza a due milioni e cento al 9.4%. Non solo questo perché sono arrivate polemiche anche da parte di chi realmente ha vissuto quella tragedia, non apprezzando l’idea di introdurre all’interno della trama elementi di fantasia.

L’Aquila Grandi Speranze non va in onda, cosa fanno vedere al suo posto?

La serie L’Aquila – Grandi Speranze trasloca su Rai 3 al venerdì e andrà in onda fino alla sua fine sempre sulla terza rete di Stato nel pre-weekend. Gli ascolti hanno obbligato la Rai a cambiare il palinsesto. Appare dunque abbastanza scontato che non si andrà avanti nella produzione. Al posto della serie tv sarà trasmesso in prima tv il film di Max Croci “La verità, vi spiego, sull’amore”. Protagonista di questa commedia romantica è Ambra Angiolini, di cui negli ultimi giorni si è parlato molto a proposito del possibile matrimonio con Massimiliano Allegri allenatore della Juventus. Nel cast troviamo anche Carolina Crescentini, Massimo Poggi, Arisa ed Edoardo Pesce.

