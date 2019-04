Lasse Maltberg e Sara Di Vaira/ Video: “Molto divertente” (Ballando con le Stelle)

Lasse Maltberg e Sara Di Vaira sono riusciti a conquistare un’ottima posizione nell’ultima classifica di Ballando con le Stelle 2019. La loro salsa sulle note di “Bemba colora” è stata infatti valutata positivamente dalla giuria capitanata da Carolyn Smith che con un punteggio di 39 punti ha fatto guadagnare loro la quarta posizione. Tuttavia, il balzo in avanti di Manuela Arcuri, che ha potuto contare sul tesoretto di 25 punti, ha successivamente penalizzato il concorrente, che dal quarto posto si è improvvisamente ritrovato in quinta posizione. Riuscirà a rifarsi nel corso della puntata di questa sera? Sembrerebbe proprio di sì, dal momento che il Vichingo di Ballando, puntata dopo puntata, non fa che dimostrare di poter dare il meglio di sé. Di seguito, i voti con i quali la giuria ha valutato la sua ultima performance: Ivan Zazzaroni, voto 7; Fabio Canino, voto 8; Carolyn Smith, voto 8; Selvaggia Lucarelli, voto 8; Guillermo Mariotto, voto 8.

“Lasse Maltberg è un militare in servizio permanente effettivo”

Per Ivan Zazzaroni, l’esibizione di Lasse Maltberg e Sara Di Vaira “è stata molto divertente”, ma le vere lodi sono arrivate da parte di Carolyn Smith, protagonista indiscussa della giuria di Ballando con le Stelle 2019. “A me piaci tantissimo – ha detto la coreografa – sei fichissimo, devi continuare ad andare avanti in questa direzione ed essere te stesso, perché sei bravo”. Qualche piccolo intoppo di tipo tecnico continua tuttavia a frenare la sua corsa alla vittoria: il “Vichingo di Ballando” è bravo, ma nelle sue esibizioni sembra che manchi ancora qualcosa. A chiarire anche questo aspetto è stata però Milly Carlucci, che ha evidenziato come Lasse riesca a portare avanti il suo percorso a Ballando, nonostante gli impegni professionali. “È un militare in servizio permanente effettivo – ha ricordato infatti la conduttrice – cioè non è che lui è in un gruppo sportivo, lui fa proprio il militare, arriva solo il mercoledì”.

“Il risvoltino è da denuncia”

Dopo aver ascoltato le valutazioni più che positive della giuria sull’esibizione di Lasse Maltberg e Sara Di Vaira, Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di sottolineare che il concorrente norvegese, a causa dei suoi impegni di lavoro, deve sottrarre alla lunga settimana di lavoro due preziosissimi giorni di prove. Questo, però, non sembra influire sul suo percorso a Ballando con le Stelle 2019 e sono in molti, oggi, a sottolineare il suo successo sulla pista di Rai 1. “La grande capacità di Lasse è trasformarsi – ha fatto notare Selvaggia Lucarelli dalla sua postazione in giuria – Sembrerebbe una colonna, uno che non si può in nessun modo modificare e invece sei un vero trasformista, a parte il risvoltino che è da denuncia”. Di seguito, il video dell’esibizione della coppia nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019.

Il video di Lasse Maltberg e Sara Di Vaira

© RIPRODUZIONE RISERVATA