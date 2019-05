Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Video, il vichingo conquista Mariotto (Ballando 2019) 

Lasse Matberg e Sara Di Vaira sempre più sotto ai riflettori dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019. Dopo aver inciampato diverse volte fin dall’inizio della gara, il concorrente dall’aria vichinga è riuscito finalmente ad emergere con le proprie qualità. Merito anche delle prove intense e della vicinanza di una maestra di ballo che non ha mai accennato a gettare la spugna. Per la loro ultima esibizione, i due hanno scelto un Valzer con in sottofondo la canzone Hurt. Coreografia sulla Sirenetta e luci puntate su una splendida storia d’amore, per un Lasse e una Sara che hanno fatto emozionare il pubblico da casa. Anche se, come ha sottolineato Fabio Canino, in realtà il concorrente era più simile al Principe de La Bella e la Bestia. Il risultato è comunque assicurato: sesto posto secondo la classifica tecnica grazie ai 43 punti ottenuti in entrambe le manche ed un pari merito con Suor Cristina. Anche se i 15 punti del tesoretto social hanno fatto salire la coppia fino alla quinta posizione, i punti extra ottenuti da Milena Vukotic hanno fatto di nuovo crollare la coppia nella classifica finale. Clicca qui per guardare il video di Lasse Matberg e Sara Di Vaira.

Lasse Matberg e Sara Di Vaira convincono anche Mariotto

La giuria si è espressa a favore di Lasse Matberg e Sara Di Vaira nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019. Anche se Ivan Zazzaroni si è mostrato preoccupato per le prese del concorrente, che in qualche punto sembravano troppo decise ed in grado di spezzare la ballerina come un fuscello. “Mi piace tantissimo la delicatezza e la semplicità del Valzer“, ha detto Carolyn Smith facendo tanti complimenti a Sara per il sogno raggiunto. Per la prima volta la Presidente si è sbilanciata con un 9, ma è stato il 10 di Guillermo Mariotto a sorprendere di più il concorrente. Intanto i social richiedono a gran voce alla coppia di scegliere una Bachata per l’esibizione di questa sera. Sara potrebbe scegliere di accontentare gli ammiratori, tranne coloro che richiedono un Quick Step. Un ballo troppo difficile per Lasse, che potrebbe minacciare il risultato finale.

Sara Di Vaira orgogliosa del “suo” Lasse Matberg

La simpatia è di casa per Lasse Matberg, che a Ballando con le Stelle 2019 è riuscito ad attirare la simpatia del pubblico grazie alla sua solarità. Sara Di Vaira però ha voluto sottolineare un’ultima volta che non vuole sentire dalla giuria sempre le stesse critiche. Fra cui anche che il suo allievo ha una stazza invidiabile ed un po’ l’aria da vichingo. Arrivati a questo punto della competizione, la maestra vorrebbe infatti sentire lodi che mirano al miglioramento tecnico di Lasse, fin troppo evidente. Dopo tutto il merito è anche del concorrente, se Sara è riuscita ad abbandonarsi in modo tale da risultare leggera come una piuma in una delle prese centrali della performance. Un dettaglio notato all’istante da Carolyn Smith, che ha lodato più volte la ballerina. Purtroppo nonostante i miglioramenti, Lasse non potrà ambire a quelle prime posizioni che otterrebbe con facilità con qualche settimana in più di gara.



