LASSE MATBERG IN MUTANDE/ Video, si strappano i pantaloni a Ballando con le Stelle

Piccolo incidente hot per Lasse Matberg. Durante l’ultima puntata di Ballando con Le Stelle, il vichingo resta in mutande durante la performance di ballo con Sara Di Vaira. Impegnati in un valzer, ispirato alla bellissima fiaba de La Sirenetta, il vichingo deve fare i conti con un imprevisto davvero inaspettato. Tra un passo e l’altro di danza, infatti, si strappano i pantaloni del vichingo che mostra le mutande bianche in prima serata su Rai1! Nonostante tutto però Lasse ha continuato la sua prova di ballo dimostrando grandi capacità di intrattenitore. Per la serie the show must go on! La performance è stata molto apprezzata dalla giuria di Ballando, che si è complimentata con il norvegese. A segnalare il piccolo problema tecnico, che lascia il bel Lesse in mutande bianche, è stato Fabio Canino durante le votazioni: “Si sono rotti i pantaloni dietro eh… Sara, coprilo perchè si sono rotti i pantaloni”. Anche Milly Carlucci ridendo ha confermato la cosa: “si si si si…!”.

Lasse Matberg: “Grazie Mariottooooo!”

Sara Di Vaira, la partener di Lasse Matberg, ha commentato il piccolo incidente tecnico: “Oggi è proprio una giornata di quelle giuste!”. Fabio Canino continua poi dicendo: “E’ dalla prima puntata che io penso che Lasse sia arcobaleno…”, un commento che passa quasi inosservato visto che Milly Carlucci lo ferma chiedendo il parere di Ivan Zazzaroni. Nonostante la rottura dei pantaloni, la prova di Lasse Matberg è stata ugualmente un successo visto che la giuria ha dato tutti voti altissimi. Un totale di 43 voti così suddiviso: Ivan Zazzaroni 7, Fabio Canino 8, Carolyn Smith 9, Selvaggia Lucarelli 9 e Guillermo Mariotto 10. Il 10 dello stilista viene accolta con grande entusiasmo dal norvegese che urla: “Grazie Mariottooooo!”.

Lasse Matberg a Ballando conquista la giuria

Il vichingo puntata dopo puntata sta dimostrando grandi miglioramenti nel ballo. Nonostante le difficoltà iniziali, Lasse Matberg, grazie anche alle lezioni di Sara Di Vaira, è tra i concorrenti più apprezzati di questa quattordicesima edizione del dancing show di Raiuno. A sottolineare la sua bravura e in particolare i miglioramenti raggiunti è anche Alberto Matano, il giornalista Rai che durante l’ultima puntata ha detto: “Lasse ha avuto dei miglioramenti enormi e non è facile per una persona della sua stazza, che non conosce neppure la nostra lingua”. Intanto nonostante gli impegni e le prove di Ballando, Lasse Matberg continua la sua attività di modello e non solo. Lasse, infatti, è riuscito ad avere il lasciapassare del capo riuscendo così a conciliare l’esperienza di Ballando con il lavoro. “Faccio la spola tra Belgio e Italia: il lunedì e il martedì sono a Bruxelles, e da mercoledì sono a Roma, ad allenarmi il doppio degli altri concorrenti” ha detto il concorrente tra i candidati alla vittoria finale.





