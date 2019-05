Laura Cremaschi / “Aiuto Gesù!”, la prova di coraggio è nella bara (Ciao Darwin)

Laura Cremaschi impegnata nella prova di coraggio a Ciao Darwin. “Dovrete valutare la Cremaschi per il comportamento che terrà nei vari passaggi che verranno affrontati durante la prova. La prova della sepoltura…” annuncia Paolo Bonolis. “Dovrà misurarsi in vari passaggi – spiega – tra cui il passaggio del trapasso. Questo è un rituale che permetterà alle concorrenti di affrontare il trapasso”. Nella prima fase, il corpo di Laura Cremaschi viene ricoperto di cenere. La famosa instagramer si infila coraggiosamente dentro la bara: “Mondo del web vi avviso, faccio tutto questo per arrivare ad un milione di follower”. Paolo Bonolis le dà un consiglio per affrontare al meglio le insidie della prova: “Ti suggerisco di indossare una maschera, potresti averne bisogno”. Laura Cremaschi viene travolta da due secchi colmi di larve: “Aiuto!”.

Laura Cremaschi, Ciao Darwin: “Sento pizzicare”

Laura Cremaschi terrorizzata nella prova di coraggio con gli scarafaggi: “Vanno dappertutto, ho paura. Pizzicano ovunque. Vanno ovunque. Pizzicano”. Bonolis non le dà speranza: “Adesso mi raccomando. Bisogna mantenere la calma. Questi vermi si nutriranno della tua stessa carne, il rito non è finito. Devi stare ferma”. Laura Cremaschi cerca di resistere, ma il livello di difficoltà aumenta: “Pizzica tutto! Piano! Piano!”. La modella deve fare i conti con un pitone gigantesco che gli esecutori le scaraventano addosso: “Ascoltami Bonolis…aiutami…aspettate!”. La bara sta per essere chiusa, la Cremaschi chiede tempo: “Ce l’ho in faccia! Se questo morsica che ca**o facciamo?”. Il pubblico se la ride, mentre la Cremaschina è terrorizzata: “Assicuratemi che se suono il campanello finisce tutto”. La showgirl vince non solo la paura, ma anche la sfida.

