Laura Cremaschi vs Karina Cascella / Lite in diretta, Cremaschina si gioca il lato b

Lite furibonda a Ciao Darwin tra Laura Cremaschi e Karina Cascella nella sfida tra la squadra del Web e della Televisione. L’opinionista di Uomini e Donne sostiene che il mondo della televisione sia superiore, intellettualmente parlando, rispetto a quello della rete. “Voi vorreste essere da questa parte al posto nostro – sbotta la Cascella – la realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite…ma il cul* lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere”. E di questo la Cremaschi ne va orgogliosa, così risponde a Karina, si alza in piedi e attraverso le trasparenze del suo abitino rosso di pizzo mostra un lato b scolpito che guadagna gli applausi di tutto il pubblico maschile. Le due tribunette rumoreggiano, la squadra del Web vuole affermare la sua supremazia, ma la Cascella per la Televisione è scatenata: “Perchè noi siamo orgogliosamente della televisione!”. “Il web arriva sempre dopo” le fanno eco alcuni compagni di squadra.

Laura Cremaschi vs Karina Cascella, l’instagramer alla prova di coraggio

Non c’è una vera e propria vincitrice nel duello tra Laura Cremaschi e Karina Cascella nello scontro a Ciao Darwin. Tra le due concorrenti, però, volano ancora paroloni e scintille. La Cremaschina dimostra quantomeno di avere più coraggio, accettando la macabra prova di Ciao Darwin. “Lo faccio perchè voglio arrivare ad un milione di follower” dice Laura Cremaschi, prima di fiondarsi dentro la bara per il rituale della bara. “Laura Cremaschi, adesso deve sdraiarsi ed indossare una maschera – spiega Paolo Bonolis – Si appoggi sul cuscino con la testa, adesso verranno inseriti dentro la bara lombrichi e terra. Sono i tuoi nuovi compagni nel viaggio eterno. In questo viaggio dovrai nutrirti è giusto così”. Laura Cremeschi urla dalla paura: “Piano! Vi prego…”. Vincerà la prova di coraggio dopo la lite con Karina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA