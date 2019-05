Laura Freddi sbotta su Instagram/ Foto: “Problemi economici? Vergognatevi”

Laura Freddi si lascia andare ad un durissimo sfogo su Instagram. La showgirl ha pubblicato l’immagine di un articolo dedicato a lei dal titolo “Laura Freddi: ho problemi economici. Non ho più un euro”. Un titolo che non è affatto piaciuto alla Freddi che ha deciso di replicare immediatamente scagliandosi contro chi ha scritto tale articolo tirando fuori una storia che risale a diversi anni fa. “Come sempre sono costretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto così, quando non sanno cosa fare e cosa scrivere tirano fuori” – inizia così lo sfogo della showgirl – “darò solo una risposta e non considero neanche i commenti sciocchi che stanno arrivando”, sottolinea. Laura Freddi, poi, sottolinea come la vicenda di cui si parla nell’articolo in questione non solo risalga a diversi anni fa, ma non sia mai stata affrontata pubblicamente.

LAURA FREDDI: “CHI SCRIVE CERTI TITOLI DOVREBBE VERGOGNARSI”

“Questa è una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita che mi ha visto protagonista. Non entrerò mai nei dettagli perché non ne ho mai voluto parlare proprio perché non amo i vittimismi e nella vita ho sempre affrontato tutto da sola rimboccandomi le maniche“: Laura Freddi non ci sta e rincara la dose spiegando che non permetterà mai a nessuno di commentare una storia di cui non si conoscono i dettagli. La showgirl confessa di aver accennato a tale storia solo tre anni fa senza, però, farne un dramma “anche se la cosa è stata tosta. Ora mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale e con frasi e affermazioni che io non ho mai rilasciato ufficialmente a nessun giornale e nessun sito”. Lo sgofo della Freddi, poi, si conclude così: “queste persone che tirano fuori questo titoli dovrebbero vergognarsi e portare rispetto, ma non mi stupisce nulla ormai del nostro mondo malato! Buona vita a tutti voi grazie”.





