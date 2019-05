Le Iene show/ Diretta e servizi 12 maggio: il caso Panzironi e la morte Scieri

Domenica 12 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene show. Nadia Toffa, Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, conduttori dell’appuntamento domenicale della trasmissione ideata da Davide Parenti, presenteranno al pubblico tantissimi servizi tra i quali quello dedicato aa morte di Emanuele Scieri, paracadutista siciliano di 27 anni, il cui corpo fu trovato senza vita il 16 agosto 1999 all’interno della caserma Gamerra di Pisa. Il corpo di Emanuele Scieri sarà presto riesumato per essere sottoposto ad un nuovo esame autoptico per fare definitivamente chiarezza sulle cause della sua morte che, ancora oggi, resta misteriosa. Le Iene si sono già occupate del caso con Enrico Lucci che si era occupato di nonnismo. Alla vigilia della riesumazione del corpo, le iene tornano ad occuparsene.

LE IENE SHOW, DIRETTA E SERVIZI: IL CASO PANZIRONI

Nuova “tegola” per Adriano Panzironi contro cui si è scagliata il Ministro della Salute Giulia Grillo che si sta interessando del giornalista e della “Life 120” che permetterebbe di vivere fino a 120 anni e di guarire da molte malattie tra cui cancro, diabete, Alzheimer e depressione. Dopo essersi informata della situazione, il ministero della Salute ha disposto che tutte le televisioni che ritrasmettono il suo “Il Cerca Salute” debbano obbligatoriamente inserire il seguente testo: “Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018 il metodo “Life 120″ si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi”. Nel servizio delle iene verranno mostrati nuovi dettagli.



LE IENE SHOW: TESTIMONIANZA DI ARIANNA SU SARA DEL MAESTRO

Arianna Penone, 26 anni di Castellanza, nel varesotto, ai microfoni delle Iene, racconta come ha conosciuto Giuseppe Morgante, il ragazzo aggredito martedì scorso con l’acido da Sara Del Mastro che è stata denunciata più volte dalla stessa Arianna. Tutto è cominciato quando Giuseppe ha aggiunto Arianna su Instagram scatenando la gelosia di Sara che, il giorno stesso, ha cominciato a seguire, a sua volta, Arianna. Per la Penone è così cominciato un incubo. “Ha iniziato con gli squilli e poi le chiamate con il privato. Prima 100, poi 200 al giorno. Fino a che è arrivata a farmene 500. Si era convinta che io e Giuseppe avessimo una relazione. Io ho provato a farle capire che non era vero, che era una sua ossessione, ma non se lo toglieva dalla testa”, racconta Arianna spiegando di essersi rivolta ai carabinieri per ben sei volte. Il servizio completo di Veronica Ruggeri racconterà tutti i retroscena di una triste storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA