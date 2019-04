Le Iene show/ Diretta e servizi 28 aprile: torture ai migranti nei centri della Libia

Dopo la pausa per la Santa Pasqua, Le Iene show tornano in onda anche di domenica. Oggi, 28 aprile, in prima serata su Italia 1, Nadia Toffa, Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma conducono un nuovo appuntamento della trasmissione ideata da Davide Parenti. Anche questa sera, saranno tanti i servizi che saranno trasmessi, a cominciare dal grido d’innocenza di Rosa Bazzi. Nella puntata odierna della trasmissione di Italia 1, infatti, si tornerà a parlare della strage di Erba. Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo insieme al marito Olindo Romano, tornerà a parlare ai microfoni di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti ribadendo la sua innocenza. “Questa intervista che stiamo girando indispettirà i fratelli di Raffaella Castagna”, dicono gli inviati delle Iene. “Hanno ragione perchè gli è morta una sorella, una mamma e un nipotino, però, non devono proprio dire che siamo colpevoli. Devono sedersi a tavola con me, poi Pietro deve sedersi a tavola con me e vedere chi è colpevole di noi due”, dice Rosa Bazzi alle Iene che, questa sera, trasmetterà l’intervista integrale.

LE IENE SHOW: LE TORTURE AI MIGRANTI NEI CENTRI DELLA LIBIA

Gaetano Pecoraro mostra le torture subite dai migranti nei centri della Libia finanziati dall’Italia. 7 ong italiane hanno ricevuto dal Governo italiano 6 milioni di euro che avrebbero dovuto utilizzare per il miglioramento della vita dei profughi ristrutturando i bagni e ditribuendo il kit di sopravvivenza con vestiti, shampoo, spray anti-insetti per evitare la scabbia e medicinali. I soldi sarebbero dovuti essere utilizzati anche per formare i medici assegnati a tali strutture. Gaetano Pecoraro, per capire se sia reamente così, si è recato a Tunisi dove ha incontrato 9 ragazzi che hanno raccontato le torture e la morte di molti loro coetanei viste con i propri occhi.

LE IENE SHOW: IL VIAGGIO PER SALVARE NATAN DALLA TOSSICODIPENDENZA

Le Iene Show tornano ad occuparsi di Natan, il ragazzo 15enne che, nella sua breve vita, ha provato tutti i tipi di droga. Sua madre ha provato a salvarlo in tutti i modi senza, tuttavia, riuscirci. Le Iene hanno così pensato di metterlo in contatto con Simone, un motociclista solitario di 42 anni che riesce a provare emozioni forti viaggiando a bordo della propria moto. Si può sconfiggere la tossicodipendenza viaggiando in moto? E’ nata così la folle idea di tentare di salvare Natan facendogli fare un viaggio insieme a Simone per un mese dal Cile alla Bolivia. Matteo Viviani ha così raggiunto la strana coppia nel bel mezzo della loro avventura raccogliendo le loro emozioni.



