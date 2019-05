Le Iene show/ Speciale sull’omicidio di Willy Branchi: l’ombra dei festini

Domenica 19 maggio, in prima serata su Italia 1, Antonino Monteleone e Riccardo Spagnoli conducono uno speciale de Le Iene show dedicato all’omicidio di Willy Branchi, ucciso nel 1988 quando aveva solo 18 anni, in un omicidio rimasto finora irrisolto. Una fonte anonima racconta come e dove è stato ucciso Willy. Lo speciale ricostruirà il caso svelando tutti i dettagli e i nuovi retroscena di un omicidio che, ancora oggi, ha ancora troppi pezzi che non combaciano. “Devono averlo attaccato in qualche modo agli anelli dove legavano le bestie, poi gli hanno sparato” – racconta a fonte anonima ae Iene che poi aggiunge – “Una sera, assieme al maresciallo andiamo dal don, tutti coperti, con giubbotto, cappello e sciarpa… perché se ti vedevamo, ti ammazzavano…. Non era un ambiente così da ridere in quell’epoca lì. Ci ha portato a vedere dove presumibilmente è stato ammazzato, in via Cervi”. Il don di cui parla la fonte è il parroco del paese Tiziano Bruscagin che, durante il segreto confessionale, avrebbe saputo il nome dell’assassino.

LE IENE SHOW: PARLA IL FRATELLO DI WILLY

Willy Branchi è stato trovato morto il 30 settembre 1988 lungo l’argine del Po a Goro, nel Ferrarese. La famiglia non si è mai rassegnata e spera di avere finalmente una risposta alle numerose domande a cui, in questi anni, nessuno ha saputo rispondere. Luca, il fratello di Willy Branchi, con un post su Facebook esprime tutto il dolore per una morte che resta inspiegabile. “Ho fatto bene a continuare a credere e sperare. Oggi è una giornata che in parte mi ripaga delle sofferenze e dei dolori che in questi anni io e la mia famiglia abbiamo passato” – ha scritto Luca che ha poi aggiunto – “La Procura ha indagato una o più persone per omicidio. Sì, avete capito bene: per l’omicidio di mio fratello. Dopo 30 anni e 8 mesi, dopo tanto dolore, dopo tante bugie, prese per i fondelli, la notizia che è arrivata in queste ultime ore potrebbe davvero essere la svolta decisiva per arrivare a quei bastardi che hanno ridotto in quel modo Willy”. Il caso, dunque, è ad una svolta?

L’OMBRA DEI FESTINI SULLA MORTE DI WILLY BRANCHI?

Dietro la morte di Willy Branchi c’è davvero “l’ombra dei festini omosessuali con minori? Chi li organizzava? La morte di Willy c’entra qualcosa?”: a queste e ad altre domande risponderà lo speciale de Le Iene show che trasmetterà anche testimonianze inedite sulla morte del 18enne. Willy fu barbaramente massacrato e, dopo 30 anni di silenzio, sono emersi particolari importanti che potrebbero finalmente fare chiarezza sulla morte del giovane. Secondo alcune testimonianze, all’epoca, a Goro, il paesino di pescatori in cui Willy fu ucciso, si tenevano dei festini omosessuali con minori. Willy fu ucciso proprio per questo motivo?



