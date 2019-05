Le sabbie del Kalahari/ Su Rete 4 il film con Stanley Baker (oggi, 2 maggio 2019)

Le sabbie del Kalahari va in onda oggi, giovedì 2 maggio 2019, a partire dalle ore 16:30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Gran Bretagna nel 1965 con la regia Cy Endfield, il soggetto è stato scritto da William Mulvihill mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso cineasta. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Dankworth, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Erwin Hillier, gli effetti speciali sono stati realizzati da Cliff Richardson e Wally Veevers. Nel cast di questo film sono presenti tanti attori piuttosto apprezzati e famosi all’epoca come Stanley Baker, Stuart Whitman, Susannah York, Harry Andrews, Theodore Bikel e Nigel Davenport.

Le sabbie del Kalahari, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Le sabbie del Kalahari. Siamo nel corso degli anni 60 nelle zone del deserto del Kalahari nello stato del Botswana mentre un piccolo elicottero sta tentando una difficile sorvolata in ragione di condizioni climatiche non esattamente ideali. A bordo dell’elicottero ci sono alcuni passeggeri che per diverse ragioni devono raggiungere un aeroporto dal quale poter salire su un aereo di linea che possa riportarli nella città di proprio interesse. La traversata si dimostra subito complessa ma grazie all’abilità del pilota che ne è anche il proprietario del piccolo aereo privato, le cose sembrano poter andare per il meglio. Improvvisamente tutto precipita nel momento in cui proprio in ragioni delle condizioni climatiche complesse davanti all’aereo si prefigura una enorme nuvola bianca e scura composta da un numero incredibile di locuste. Il pilota facendo leva sulla propria esperienza, ben sapendo come l’impatto con le locuste possa non solo offuscare la sua vista ma anche apportare danni al veicolo cerca una disperata manovra per evitare lo sciame e allo stesso tempo tentare un complesso atterraggio nel deserto. La manovra riesce ad avere l’esito sperato con il piccolo aereo che atterra permettendo a tutti i passeggeri presenti di abbandonarlo prima che possa esplodere per via di alcuni danni riportati nella zona ubicata nei pressi del serbatoio. Ora spetterà allo stesso pilota dover far leva sulla propria conoscenza del deserto per guidare il gruppo verso una difficile salvezza anche in ragione delle scarse risorse idriche di cui dispongono. I passeggeri sembra riuscire a trovare riparo all’interno di una caverna che tuttavia li sottoporrà a numerosi pericoli di non poco conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA